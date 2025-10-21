‘Jóvenes industriales’, el programa del Ayuntamiento de Burgos que quiere acercar la industria a las aulas

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Acercar la industria al aula y a las familias, transmitiendo el valor del trabajo y la innovación que caracteriza al sector en Burgos» y «despertar vocaciones tempranas» es el objetivo del proyecto ‘Jóvenes Industriales’, que ha lanzado el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Burgos.

«Esta iniciativa une escuela, empresa y ciudad con el objetivo de acercar la industria local a las nuevas generaciones», señaló la presidente de ProBur, Andrea Ballesteros, quien avanzó que «durante cinco semanas, el espacio Burgos Industria se transformará en una factoría simbólica en la que 250 escolares de 5º de Educación Primaria vivirán la experiencia de ser trabajadores de la industria burgalesa por un día».

En esta prueba piloto que, «si funciona bien y cuenta con buena acogida, se repetirá en próximos años abriéndose a más centros escolares y empresa», participarán cuatro centros educativos concertados: Niño Jesús, Saldaña, Maristas y Jesuitas. Lo harán junto a cuatro empresas de referencia de la ciudad: Antolín, Cerámicas GALA, Constantia Flexibles y Pepsico y contará con la colaboración de Smurfit WestRock, que «se encargará de aportar los prototipos de cartón sobre los que los alumnos trabajarán».

«Cada grupo de alumnos fichará en el acceso a la fábrica y se equipará con mono, chaleco y casco, escuchará la sirena de inicio de jornada y trabajará por equipos junto a profesores, ingenieros, directivos, padres y jubilados de las empresas participantes», señaló la presidenta de ProBurgos, quien hizo hincapié en que «el proyecto quiere mostrar a los escolares que muchos de los objetos que utilizan a diario se fabrican en Burgos», además de «reforzar la identidad industrial de la ciudad y su modelo basado en innovación, trabajo y colaboración».

Por su parte, el director del colegio Niño Jesús, Faustino Díez, señaló que «llevar este tipo de proyectos a edades tempranas es muy importante y muy ilusionante, pero sobre todo un acierto pedagógico pleno». Es, sin duda, «una oportunidad extraordinaria que debe ampliarse a más centros».

Para el director de Jesuitas, Cristóbal Álvarez, la iniciativa es «también una magnífica forma de porque puede despertar vocaciones tempranas, honestas y ambiciosas» y de poner en valor «una ciudad que aprende, produce, cuida y crea» y «da motivos para quedarse».

El calendario

El programa arrancará el 5 de noviembre, cuando los alumnos del Colegio Niño Jesús abrirán la experiencia junto al Grupo Antolin, diseñando y fabricando componentes de automoción en cartón. Una semana después, el 12 de noviembre, será el turno del Colegio Saldaña, que trabajará con Cerámicas GALA para modelar en arcilla piezas sanitarias.

El 19 de noviembre, el Colegio Maristas colaborará con Constantia Flexibles, aprendiendo cómo se crean envases con films reales para productos inventados por ellos mismos. Posteriormente, el 26 de noviembre, el Colegio Jesuitas participará junto a Pepsico Matutano, diseñando su propio pack de snacks y reflexionando sobre hábitos saludables y sostenibilidad. Finalmente, el 3 de diciembre, alumnos de Maristas y Jesuitas compartirán una jornada conjunta de automoción, reutilizando la estructura creada en la primera semana.

Una de las claves de ‘Jóvenes Industriales’ es «la implicación directa de las familias y de los jubilados de las fábricas participantes». Cada jornada «contará con padres y madres acompañando a los escolares, muchos de ellos trabajadores de las propias empresas, y con jubilados que actuarán como mentores y guardianes de la memoria industrial de Burgos», apuntó Ballesteros.