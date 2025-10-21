Calviño enfatiza la movilización de 17.500 millones para contribuir a la eficiencia energética de las pymes europeas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, enfatizó hoy la movilización junto a la Comisión Europea de 17.500 millones de euros para contribuir a mejorar la eficiencia energética de las pymes, lo que también favorecerá a las compañías españolas “que tan importantes son en el tejido productivo”, durante su intervención telemática en la segunda jornada del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra en Burgos.

Para facilitar el acceso a esta línea de financiación, avanzó la creación de una ventanilla única. “Sin duda, Europa conseguirá mayor autonomía y seguridad, si acierta en innovar mejor y hace de esta transición climática un verdadero éxito. Y las empresas españolas juegan un papel importantísimo en ese liderazgo”, afirmó. En este sentido, Calviño insistió al empresariado en aunar esfuerzos junto a la instituciones para seguir jugando un “papel clave” en que la transición verde sea “un éxito europeo”.

“No hace falta mencionar tampoco en España lo importante que es invertir en la prevención y adaptación al cambio climático”, refirió, haciendo mención a los los incendios de este verano y las inundaciones ocurridas hace ahora un año. “Cada euro movilizado en prevención ahorra entre cinco y siete euros en reparaciones y reconstrucción”, cifró.

Por eso, considero “tan positivo” que los accionistas del banco Europeo de Inversiones acaben de aprobar unánimemente la nueva estrategia como Banco del Clima para el año 2030, con la que en los próximos cinco años se duplicará la financiación para adaptación climática, hasta los 30.000 millones de euros, “poniendo el foco en el sector agrario y la gestión del agua”.

Además, recalcó que el Banco Europeo de Inversiones ya está financiando proyectos punteros de investigación e innovación biomédica, mejoras en procesos industriales y biotecnología en España. “Y nuestra ambición es movilizar 250.000 millones de euros de aquí a 2027 con la nueva plataforma para innovación tecnológica. Para que los emprendedores europeos tengan financiación durante todo el ciclo, desde la idea al mercado. Y para que las ideas, las tecnologías y empresas nacidas en Europa puedan crecer también aquí”, afirmó.

Sin haber terminado 2025, Calviño sostuvo que los números de inversión en España de la entidad que preside “dicen que va a ser también un muy buen año”. “Los proyectos avanzan a buen ritmo, sobre todo por dos razones. Por una parte, el crecimiento de la economía española, que en estos momentos es superior a la media europea, y por otra, porque se están acelerando los préstamos de los fondos europeos Next Generation”, explicó.

En un momento que calificó como “complejo para los europeos”, Nadia Calviño recomendó “escapar del ruido” y centrarse “en lo importante”, en sus palabras, “con una visión estratégica y liderazgo, ambición y sobre todo unidad”. “Ahí reside la fuerza de nuestro proyecto y España juega un papel muy importante para impulsarlo”, recalcó.

Por ello, animó a los miembros de Empresa Familiar a mirar al futuro “con confianza”. “Estoy segura de que las empresas familiares seguirán jugando un papel clave para el liderazgo de Europa, impulsando la transición verde, adoptando tecnologías digitales, abriendo mercados, anticipando la sucesión generacional con buena gobernanza. Y desde el Banco Europeo de Inversiones estamos dispuestos a acompañarnos a través de financiación, programas de europeo a la innovación y colaboración institucional”, zanjó su intervención desde Luxemburgo.