Cáritas y el Ceis atienden a más de 1.200 personas sin hogar

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

'Sin hogar, pero con sueños' es el lema para la campaña Nadie sin hogar de este año, que refleja el fuerte impacto que el difícil acceso a la vivienda en compra y en alquiler genera entre aquellas personas sin hogar que inician un proceso de integración social. Algo que observan en Cáritas y en el Centro de Integración Social (CEIS) de Fundación Lesmes. Ambas instituciones están a tope. Los itinerarios de las personas que se integran se eternizan porque no pueden independizarse en el sistema de arrendamiento habitual.

Los servicios que ofrecen: 43 plazas en el CEIS y 60 en los diferentes itinerarios del Programa Sin Hogar de Cáritas están "atascados". Hay usuarios que han tenido que esperar más de un año para encontrar una vivienda. "La gran diferencia que observamos en el servicio que se presta es la gran dificultad que tienen de acceso a la vivienda, que bloquea los recursos porque las personas no pueden salir y no hay relevo de usuarios", denuncia la responsable del Ceis de Fundación Lesmes, Pilar Martínez.

El coordinador del Programa Sin Hogar de Cáritas, David Polo, insiste en que "el problema de la vivienda exige una actuación adecuada y decidida, es prioritario tener una vivienda social en alquiler porque no se puede permitir que el acceso a una vivienda incluso protegida se convierta en una competición entre los últimos y los penúltimos".

1.200 usuarios en lo que va de año

Ambas instituciones ha atendido a 1.264 personas desde enero hasta mediados de octubre. De ellos, 1.211 han pasado por el servicio de atención a personas sin hogar de Cáritas con los que se han desarrollado 8.747 intervenciones.

Los servicios se multiplican a las 40 plazas de las que disponen en el albergue, teniendo en cuenta que deben dejar un número de camas libres por urgencias, se añaden otros servicios como la casa de acogida de Vicente Paúl donde derivan 10 personas más, las ocho de la Unidad de Mínima Exigencia que se abre en invierno, las cinco viviendas compartidas para quienes avanzan en el proceso de integración social.

"Todos tenemos sueños"

Este año el lema de la campaña Personas sin Hogar reivindica que no tendrán casa, pero tienen muchos sueños por cumplir. Algo que reivindicarán mañana viernes a las 12 en la Plaza Mayor con una representación. Entre los que participarán está Desiderio Cabestreros que reivindica, parafraseando a Mario Benedetti, que "nunca rompas tus sueños porque matas el alma, todos tenemos sueños y las personas sin hogar queremos reivindicar nuestros sueños".