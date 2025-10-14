Las rentas suben un 30% en precio, pero se retiran viviendas del alquiler

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El mercado del alquiler está bajo máximos en precio, hay una fuerte demanda de inmuebles y futuros inquilinos, pero hay propietarios que prefieren retirar sus viviendas de la bolsa de inmuebles disponibles para el alquiler. La situación no se da solo en grandes capitales, también se vive en Burgos.

Los precios están en máximos históricos. La media de una vivienda de tres habitaciones tiene una renta media entre los 700 y los 750 euros. «El precio está por las nubes, es un valor nunca visto en la capital de Burgos», valora el director de la agencia inmobiliaria especializada en el alquiler, Activox, Daniel de la Mata. Una situación que llega tras un periodo de escala de precios donde el incremento se producía cada dos meses. «Ahora mismo la situación está más estable, el valor ha parado de escalar y quizás tiene que ver con que el nivel de vida en la ciudad difícilmente podría asumir rentas medias más altas», valora.

A pesar de que el mercado está en valores máximos, los propietarios aún retienen sus inmuebles o los retiran del mercado del alquiler. «Cada vez que se dice algo para regular el mercado del alquiler o los precios de las rentas, se retiran inmuebles del mercado porque el propietario tiene miedo a acabar con un inquiocupa a pesar de que Burgos es una ciudad tranquila, se tiene miedo a alquilar su vivienda», remarca.

De esta manera, muchos, que han nutrido el mercado del alquiler, lo retiran. Vivienda vacía mientras la demanda no para de crecer. «Nosotros tenemos una bolsa estable de alquiler de unos 370 inmuebles y, a pesar de que se alquilan muy rápido, muchos propietarios te dicen que mejor lo pone a la venta por miedo a tener un inquilino vulnerable», señala De la Mata.

La ley del alquiler protege al inquilino vulnerable y le exime de pagar la renta mientras se corrige su situación. Algo que temen los propietarios. Ahí se genera el miedo a alquilar, lo que retrae viviendas del mercado inmobiliario, según De la Mata. Pero también saca del mercado a familias o posibles inquilinos. «Hay situaciones dramáticas porque tienen una necesidad de vivienda y no les alquila nadie, con lo que acaban alquilando fuera de la legalidad donde se producen los abusos», reflexiona. Para De la Mata, la situación viene dada por unas «normas proteccionistas que ha machacado a aquellas familias a las que querían proteger», lamenta.

Y es que el propietario huye de familias que puedan aparentar cierta vulnerabilidad, familias... Y pueden hacerlo porque por cada inmueble en renta, la demanda se dispara. «Por cada piso en renta recibes decenas de llamadas que tienes que filtrar y hemos detectado que hay más engaños que antes, las agencias inmobiliarias nos hemos vuelto casi unos detectives por cada oferta», señala.

Ellos pueden elegir inquilino porque hay varias ofertas por cada inmueble, al haber pocos. Y, ante los precios tan altos, se opta por compartir piso incluso entre familias. «Muchos salarios no pueden asumir el coste de la renta y la opción es compartir entre diferentes familias», explica. De esta manera, la necesidad de tener un techo sobre el que dormir se presenta como candidato a inquilino la familia que mejor cumple las condiciones que exigen los propietarios, y luego se comparte. «Hay muchos trucos, muchas mentiras, pero es que es mucha la necesidad con lo que, por cada inmueble, se multiplica el trabajo», remarca. De la misma manera que «no aceptamos condiciones abusivas por parte de los propietarios».

Una situación critica que los agentes explican se ha multiplicado con los últimos cambios normativos. Exigen un pacto político por la vivienda, pero, también, fórmulas de «actuación rápida porque la situación es crítica, especialmente para los inquilinos que no encuentran vivienda».

Para Daniel de la Mata la solución «más práctica es garantizar el abono de las rentas al propietario para poder sacar las viviendas vacías a la luz, el miedo que te exponen siempre es el mismo, tener un inquilino que no pague y no poder echarle». Contar con un parque de vivienda protegida pública en renta es «una solución a muy largo plazo» y considera como alternativa «facilitar que la vivienda salga a la luz». Por ello reclaman que se establezcan criterios para discernir entre «quien no paga porque es su modus operandi y quien no puede, a los primeros que se les pueda echar una vez comprobada su situación y si es un inquilino vulnerable que el Estado asuma el pago mientras ale de esa situación, de esta manera los propietarios perderían el miedo».

Con más viviendas en el mercado del alquiler se lograría contrarrestar el problema del precio. «Esto es una cuestión de oferta y demanda, la demanda de vivienda está muy alta y la oferta está cayendo, si esta sube porque afloran más viviendas, el precio también bajaría», sostiene.

El mercado de venta tampoco ayuda. «Cuando se ha tenido una mala experiencia en alquilar, el propietario prefiere vender y en compra, se vende muy rápido». De esta manera, los expertos apuntan que las viviendas que están por debajo de los 150.000 euros son lo más demandado, con lo que el precio de los pisos más baratos también sube. Dejando a muchas familias fuera de este mercado. «Estamos en un momento muy complicado para quien esté buscando una vivienda, ya sea en compra o en alquiler, y esto requiere que las administraciones se tomen en serio este problema con acciones a largo plazo y dejar atrás el cortoplacismo de los partidos políticos», reivindica Daniel de la Mata.

Alquiler inmediato

Otra de las situaciones generadas por la baja oferta de viviendas en renta tiene que ver con la rapidez en la que las viviendas libres se vuelven a alquilar. «Lo que sale al mercado, no dura nada, se alquila muy rápido y el propietario tiene varias opciones para elegir», explican desde Activox.

Algo que corroboran las estadísticas. Según Idealista.com una de cada diez viviendas que salen al mercado encuentran inquilino en solo un día. Es el fenómeno del alquiler exprés y que supone el 10% del mercado inmobiliario de Burgos.

El tipo de producto que a penas dura horas en el mercado, son aquellos que se rentan en mejores condiciones de conservación y con más servicios. También aquellas que ajustan el precio por debajo de las tendencias del mercado son un visto y no visto.