Tercer accidente en media hora en Burgos: una joven herida tras una colisión entre dos coches

La calle Francisco de Vitoria, en la confluencia con la glorieta Jorge Luis Borges. SANTI OTERO

En menos de media hora, la provincia de Burgos ha registrado tres accidentes de tráfico. El último, en la capital alrededor de las 10:10 horas. Esta vez a raíz de una colisión por alcance entre dos turismos que se saldó con una mujer de 29 años herida leve.

Según confirman desde el 112, el siniestro tuvo lugar en la calle Francisco de Vitoria a la altura de la glorieta Jorge Luis Borges. De acuerdo a la información recabada, el choque se saldó con una joven herida que manifestaba dolores en la espalda.

Tras recabar los datos relativos al siniestro, la sala de operaciones del 112 trasladaba la incidencia a la Policía Nacional y Local, así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Finalmente, se envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.