Tercer accidente en media hora en Burgos: una joven herida tras una colisión entre dos coches
El suceso tuvo lugar en la zona norte de la capital
En menos de media hora, la provincia de Burgos ha registrado tres accidentes de tráfico. El último, en la capital alrededor de las 10:10 horas. Esta vez a raíz de una colisión por alcance entre dos turismos que se saldó con una mujer de 29 años herida leve.
Provincia
Fallece un motorista tras un aparatoso accidente en un pueblo de Burgos
El Correo de Burgos | El Mundo
Según confirman desde el 112, el siniestro tuvo lugar en la calle Francisco de Vitoria a la altura de la glorieta Jorge Luis Borges. De acuerdo a la información recabada, el choque se saldó con una joven herida que manifestaba dolores en la espalda.
Burgos
Accidente en la AP-1: una mujer herida con una brecha en la cabeza
El Correo de Burgos | El Mundo
Tras recabar los datos relativos al siniestro, la sala de operaciones del 112 trasladaba la incidencia a la Policía Nacional y Local, así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Finalmente, se envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.