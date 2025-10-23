El pliego para la Escuela de Música confirma una subida del 18% en las cuotas de los alumnos

Un momento de la concentración de las familias usuarias de la Escuela Municipal de Música en El Espolón de Burgos.TOMÁS ALONSO

La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al nuevo pliego para sacar a concurso la gestión de la Escuela de Música Municipal 'Antonio de Cabezón' con un canon de 102.000 euros anuales, frente a los 55.000 euros del anterior contrato. "Es una subida de un 85% en el precio de salida y del 111% con respecto al de adjudicación", resumía Andrea Ballesteros, portavoz del grupo municipal popular, para recalcar las diferencias con respecto al aprobado en la etapa del grupo socialista al frente del Ayuntamiento de Burgos, que ha provocado tantos problemas recientes por las dificultades económicas de la empresa para desarrollar la actividad.

La presidenta de la Gerencia de Cultura explica que el objetivo del equipo de Gobierno es iniciar el proceso de contratación en breve, así como dar estabilidad al alumnado, al profesorado y a la empresa que se postule con las nuevas condiciones.

Este pliego confirma los temores del grupo municipal socialista, que ya venía advirtiendo de una posible subida en las cuotas que pagan los alumnos. De hecho, habían hablado de un aumento de un 18% que, Ballesteros, ha confirmado a preguntas de la prensa. Según dijo, el estudio económico realizado prevé esa subida "buscando el equilibrio" para evitar que quede desfasado en dos años como ha ocurrido en el pasado.

La popular minimiza ese impacto económico en las familias, asegurando que los precios finales están muy alejados de lo que se paga en las clases de música que promueven las academias privadas. Además, aseguró que en localidades próximas a Burgos las escuelas municipales rondarían los precios que tendrá en el futuro la de Antonio de Cabezón.

En cuanto al resto de condiciones del contrato, el pliego aprobado recoge que sale a concurso por un plazo 2 años con la posibilidad de 3 más de prórroga, por tanto, un máximo de 5 años. También se plantea ampliar las especialidades que se cursan con música tradicional de Castilla y León, con el objetivo de promocionar la cultura local, con cursos de dulzaina y tamboril y, a la vez, el estudio y la difusión de las melodías populares.

El Ayuntamiento contempla contar con una tercera sede para la realización de las actividades docentes, así además del conservatorio de las Bernardas y de la Casa de Cultura de Gamonal, se suman los locales municipales de la calle San Lorenzo, número 32.

La presidenta de Cultura ha realizado hincapié en que el estudio económico ha recogido los salarios actualizados para el personal docente que marca el X Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada, como era el compromiso del equipo de Gobierno, ante las quejas del profesorado de la Escuela de Música de Burgos.

En cuanto a los plazos para poner en marcha la nueva gestión, la concejala ha explicado que es un contrato de gestión larga y, por tanto, no concreta si se pondrá en marcha a mitad de este curso, que se inició por mandato judicial, o se esperará al siguiente año académico.