José Manuel García-Margallo: «Sánchez quiere construir una imagen de Juana de Arco de la democracia muy peligrosa»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«El mundo está cambiando a una enorme velocidad» y España, en el contexto geopolítico actual, está «perdiendo terreno» porque el Gobierno de Pedro Sánchez juega con «malas cartas». Esa es, a grandes rasgos, la lectura que hacía este jueves en Burgos el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Firme defensor de la OTAN, considera que la negativa a elevar el gasto militar hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), tal y como exige Donald Trump, es como «si un vecino dice que quiere seguir usando el ascensor y la escalera pero no quiere pagar los gastos de la comunidad».

En estos términos se expresaba García-Margallo antes de su intervención, junto a Meritxell Batet, en el encuentro Diálogos para el Desarrollo, organizado por la patronal FAE y Management Activo bajo el patrocinio de Cajamar y Solunion. Partiendo de la base de que «las circunstancias han cambiado», principalmente a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, la tensión en Oriente Próximo y la «amenaza» que supone Marruecos para España, le parece «obvio» que Estados Unidos demande más inversión que nunca en defensa.

Según Margallo, «estamos en una situación gravísima por el impulso cesarista de Sánchez, que está utilizando esto para construir una imagen de Juana de Arco de la democracia que no le corresponde y que es muy peligrosa de cara al futuro». En su opinión, el hecho de no someterse a las exigencias de Estados Unidos podría acarrear consecuencias «si tenemos un conflicto en la frontera sur», ya que «si no eres solidario con tus socios ellos no lo serán contigo».

Mientras tanto, el viejo continente se va «quedando atrás». La partida se juega, básicamente, entre Rusia, China y Estados Unidos. Con Vladimir Putin y Trump diseñando el futuro de Ucrania y teniendo en cuenta que «no pintamos nada en el sudeste asiático», el exparlamentario del Partido Popular cree que «hasta que no lleguemos a los Estados Unidos de Europa seremos irrelevantes».

En clave nacional, García-Margallo rechaza las «declaraciones triunfalistas» del Ejecutivo de Sánchez. «España no va bien», asegura, porque «no estamos ganando músculo sino grasa». En este sentido, reconoce que «estamos creciendo gracias al empleo, fundamentalmente de la inmigración, pero no en productividad».

Más allá de los salarios, que descontando la inflación apenas han subido un 2,7% desde 1994 mientras la vivienda se ha encarecido un 167%, el político 'popular' detecta «tres problemas estructurales» que afectan de lleno al país. En primer lugar, el paro. Especialmente entre los jóvenes, con una tasa del 29%. En segundo, la falta de productividad en un «mundo competitivo y abierto» y con los índices más bajos de la Unión Europea. Por último, una deuda del 105% del PIB porque «se ha gastado dinero público como si no hubiera un mañana». Y eso, según Margallo, «ante cualquier crisis nos puede coger sin reservas».