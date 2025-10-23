Margallo, Batet y el problema de la vivienda: «Hay que construir más»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Por razones obvias, la mayor preocupación de la población española en la actualidad es la vivienda. Y los políticos, tanto en activo como alejados de la primera línea, no pueden -o deben- permanecer ajenos a esta realidad. Sobre esta cuestión, precisamente, se pronunciaban este jueves en Burgos -a preguntas de este periódico- José Manuel García-Margallo y Meritxell Batet antes de participar en el encuentro Diálogos para el Desarrollo en el hotel NH Collection.

Pese a la diferencia de criterios que tanto escenifican el PSOE y el Partido Popular a la hora de abordar este tema, ambos exministros parecen coincidir en lo sustancial. «Hay que construir más viviendas», sentenciaba García-Margallo antes de precisar que «en el último año se constituyeron 757.000 hogares y se han construido 127.000 viviendas».

En la misma línea, Batet apuntaba que «tenemos un problema de disponibilidad de suelo y de velocidad en la construcción», así como de «recursos humanos que puedan atender esas necesidades». También es innegable que hay un «problema de precios». Por lo tanto, tomar medidas debiera ser «una de las principales prioridades de todas las administraciones». Del Estado, sí, pero también de «las comunidades autónomas, que tienen mucha más responsabilidad, y de los ayuntamientos».

Partidario de incentivar el sector de la construcción y garantizar un «precio asequible», Margallo subrayó además que España apenas supera el 3% de viviendas de protección oficial (VPO) pese a que la media en Europa asciende al 9,1% y en Francia ronda el 25%. Así las cosas, le parece sumamente necesario que se den pasos en esa dirección, «con más rapidez en las licencias» y con «bonificaciones importantes».

«Llegar a acuerdos conjuntos es lo que nos puede llevar a una solución que no será fácil ni rápida», auguraba Batet. En cualquier caso, cree que la única manera de atajar el problema es promover «políticas sostenibles en el tiempo».