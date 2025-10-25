Tormenta de ideas colectiva para definir el dossier de Burgos 2031

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Fórum Evolución ha acogido una lectura colectiva y silenciosa del proyecto de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2031 de 44 colectivos de la cultura, el tercer sector, la empresa, científicos y todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Burgos. Una tormenta de ideas colectiva por un objetivo común, lograr lo que no se pudo en 2016.

"Estamos nosotros, todos los grupos políticos, con los colectivos de la ciudad compartiendo ideas de cara a la candidatura de Burgos 2031, tenemos nuestras diferencias políticas en muchos ámbitos, pero, en el caso de la candidatura, creo que se ve que hay una unión en torno a nuestra propuesta para la ciudad que queremos mostrar a Europa", señaló la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros.

Junto a ella, Josué Temiño, representante del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, y Fernando Martínez Acitores, portavoz de Vox en el Consistorio burgalés. "Tenemos todos el objetivo común de estudiar la documentación que viene trabajando el equipo de ProBurgos, tenemos la responsabilidad y la obligación de intentar aportar y mejorar el documento, igual haríamos algún tipo de idea específica, otros otras, pero el proyecto final es el que tenemos que hacer entre todos con el objetivo de presentar una candidatura en la que nos sintamos identificados todos, un proyecto que sea integrador y que sume", señaló Temiño.

Fernando Martínez Acitores apuntó que "es verdad que en el dosier a uno nos gustan más unas cuestiones a otros otra, pero es bueno sentar a todos y lograr presentar un dosier competitivo con el que vamos a lograr la capitalidad europea para 2031 que es algo que todos los grupos políticos llevábamos en nuestro programa electoral".

De esta manera, desde el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, los 44 representantes de los diferentes colectivos y sensibilidades de la ciudad han procedido a la lectura del documento base de la capitalidad con sus aportaciones a pie de página, una "lectura intensiva de contenidos" a los que cada uno aporta sus consideraciones a pie de página que, después, se analizarán una por una, en los 44 documentos impresos, para completar el texto final que, después, tendrá que resumirse en 6o páginas para presentarlas al Ministerio de Cultura antes del 27 de diciembre.

Unas propuestas a las que se suman las que los ciudadanos burgaleses vayan dejando en la planta baja del fórum. En un panel, en torno a tres colores, uno por cada línea estratégica de la capitalidad, se depositan las ideas de los ciudadanos en post it del color de cada eje. Estos son: Ciudad extendida (identidad y patrimonio en las comunidades periféricas; ríos, líneas azules y verdes; intergeneracionalidad y patrimonio vivo) asociado al color verde; Comunidad Viva (tradiciones en evolución continua, ciudad creativa de la gastronomía, centro de interpretación de la industria) en color rojo; Encrucijadas de la Humanidad (Atapuerca; horizontes europeos; vías de encuentro y culturas; el español) en color azul; y Públicos Activos y Participación Horizontal (memoria histórica; resiliencia comunitaria y sostenibilidad; intergeneracionalidad y redes de apoyo; interculturalidad y convivencia; artes comunitarias y expresión local) en color amarillo.

Paneles donde se recogen las ideas de los ciudadanos en torno a los cuatro ejes de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031.Oscar Corcuera

"Los ciudadanos se encuentran en la mesa los cuatro ejes de la candidatura para que puedan elegir el post it de cada color en función del eje aunque ellos ya vienen con una idea pensada y echan un vistazo a la información para ver en qué eje encaja mejor, y la van colocando en el panel", señala la coordinadora del grupo de voluntarios de Burgos 2031, Beatriz Sanz. "El objetivo es recoger las ideas de la calle, las aportaciones de la gente que puedan integrarse en el proyecto y es una forma de dar voz a todos los ciudadanos", añade. Los paneles estarán disponibles para recoger las ideas de todos los burgaleses solo durante el día de hoy de 11 a 14 horas de la mañana y de 16.30 a 19 horas de la tarde.