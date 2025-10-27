El comercio local espera a los bonos para decidir si hace Black Friday

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Una vez que Appel en 2010 y Mediamark en 2012 iniciaron su propio Black Friday en España, las grandes cadenas no tardaron en sumarse a esta tradicional cita del comercio en Estados Unidos. Poco a poco el comercio local fue abocado a sumarse. Burgos no es una isla frente a estas tendencias y los agresivos descuentos del viernes negro empezaron a llegar a todos los escaparates. Pero hay una campaña que es propia, local, y mucho más ventajosa para el comercio de toda la vida. Los Bonos al Consumo del Ayuntamiento de Burgos.

Este año podrían decantarse por la rebaja local frente a los descuentos que son la tónica dominante en todo el mercado nacional e internacional. «Las promociones de Black Friday no es como las rebajas, que tienen un sentido de retirar estocaje, se trata de actividad la compra como una precampaña navideña, pero el comerciante aún no se ha cedido a hacerlo este año», explica el técnico de la Asociación de Comerciantes de Gamonal Zona G, Borja García.

«El objetivo de ambas campañas es activar las ventas, si están los bonos son más interesantes para el comerciante de Burgos y el Black Friday no tiene sentido, si no están, tocará hacer algo porque las grandes franquicias se suman activamente y, especialmente en el centro donde están prácticamente todas, no les queda más remedio que sumarse», añade.

Sobre los bonos reconoce que «no tenemos claro cuándo se van a activar». La plataforma de gestión de los bonos al consumo del Ayuntamiento de Burgos ya ha cerrado el proceso de licitación. Queda esperar el periodo de alegaciones. Este proceso llega un poco más tarde que el año pasado en el que los bonos se canjearon en plena vorágine de compras, algo que molestó al pequeño comercio.

Los comerciantes siempre han reclamado que los Bonos al Consumo se desarrollen entre septiembre y octubre, cuando las ventas están más flojas. A pesar de todo, desde Zona G aseguran que «es la mejor campaña de apoyo al comercio local hecha por el Ayuntamiento de Burgos». Aunque no se haya podido desarrollar en los meses preferidos por los profesionales del sector, «si llegan antes del Black Friday a finales de octubre principios de noviembre se podrán activar las ventas porque luego se puede encadenar con Black Friday y la Campaña de Navidad que no necesita iniciativa alguna para activar el consumo», remarca.

Desde el equipo de Gobierno aceleran la contratación de la plataforma desde la que los vecinos empadronados en la ciudad mayores de edad pueden activar su compra de bonos, donde la gran parte está financiado por el Consistorio burgalés. Mismo portal web donde pueden ver los comercios y establecimientos adheridos a la campaña.

El problema con la fecha de estas campañas de promoción es que el consumidor contiene el gasto. Razón por la que tanto comerciantes como responsables municipales son cautos a la hora de dar fechas. También sucede con las vísperas del Black Friday. En este caso no solo se contiene una compra habitual durante unos días antes, sino que además se aprovecha para realizar las tradicionales compras de regalos navideños.

¿Cuándo es Black Friday?

La costumbre es celebrar las ofertas el último viernes del mes de noviembre, es decir, este año el Black Friday 2025 se celebrará el 28 de noviembre. Aunque en España es habitual extender estas ofertas, algunas muy agresivas, durante toda la semana. Este tipo de oferta se ha extendido considerablemente, especialmente, desde el impulso que ha tomado la compra on line.

Este año subirá en un 5% los compradores que optan por el Black Friday en el comercio on line. Lo que más crece es el CiberMonday que incrementará la afluencia de personas en un 11,6%. El gasto medio también crece un 6,5% y podría registrar los 485 euros de media en España, según el ‘Informe de Black Friday y Cibermonday’ 2025 de Webloyalty.

La venta on line es la que más subirá, en torno a un 10%. En cuanto a los comercios que mayor rendimiento sacan a esta avalancha de ofertas concentrada en los últimos días de noviembre son electrónica, salud, belleza, equipamiento de la persona y viajes.

Empleo

Ya sea la aplicación en tiendas físicas como en tiendas on line, lo que el Black Friday adelanta es la contratación de la campaña navideña. Un estudio realizado por Randstad refleja que en Burgos se contratará a 525 personas, un 11,7% más que el año pasado en estas fechas. Es la tercera provincia con un mayor número de contrataciones, solo superada por Valladolid (960) y León (750). «El Black Friday y el Ciber Monday se han consolidado como un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte. El notable crecimiento previsto en la región demuestra la importancia de esta campaña para dinamizar el mercado laboral regional a pesar de factores como el menor poder adquisitivo de los hogares o los efectos de la reforma laboral que ha reducido los contratos nuevos al recurrir las empresas a llamar a fijos discontinuos ya existentes», señaló el director regional de Trabajo Temporal de la Zona Norte en Randstad, Jesús Fernández Lima.

De esta manera, se disparan los envíos en el caso de la compra en comercio on line con lo que se refuerza el transporte. La logística de las tiendas que dan soporte a la demanda tanto a nivel on line como física también necesitará refuerzos durante estas fechas. Y el sector del comercio cuenta con la posibilidad de realizar nuevas contrataciones ante el aumento de la demanda.