El PSOE urge dialogar con el sector del taxi para garantizar la calidad del servicio

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos reclama una reunión urgente con representantes del sector del taxi que permita analizar la situación actual y adoptar decisiones consensuadas para garantizar la calidad y la eficacia del servicio. Así lo indicaba la edil Virginia Escudero, que solicitó un mayor control sobre las licencias y que "se actúe o se sancione en caso necesario". Según explicó, su formación lleva varios meses demandando sin éxito un consejo de administración monográfico, en el seno del Servicio de Movilidad y Transporte, así como el acceso al informe elaborado por la asociación de profesionales sobre los servicios prestados y las licencias en activo, documentación que el equipo de Gobierno aún no ha facilitado.

"Sin conocer a fondo la situación y los problemas que existen, no podemos posicionarnos ni plantear soluciones", afirmaba, para explicar que esa es, precisamente, la razón de su abstención la pasada semana en la votación para liberalizar los horarios.

Lamentaba al respecto el mutismo del PP y su afán por bloquear la labor fiscalizadora de la oposición, al retener los datos solicitados. No obstante, Escuderos criticaba que esta actitud no se limita a tal asunto, sino que es la tónica general en el área de Movilidad, sumada a la "inacción total". Aprovechaba así para enumerar los asuntos en los que las promesas se acumulan, "pero no se ha hecho nada de nada".

La concejal del PSOE denunciaba en particular, por su gravedad, la ausencia de soluciones para las cocheras municipales, cuyo estado actual es "deplorable". Afirmó que solo cuentan con un único surtidor operativo para toda la flota, lo que provoca colas al final de la jornada en el acceso a las instalaciones, que afectan tanto a trabajadores, por tener que retrasar su salida, como al tráfico de la carretera Poza. Además, esta situación obliga a abonar horas extraordinarias a los responsables de reponer el combustible. Destacó también que el lavadero "sigue en ruinas" tras múltiples anuncios "contradictorios" sobre su posible reparación o demolición. "Lo cierto es que algún día nos lo encontraremos derrumbado", lamentaba.

Por otra parte, Escudero también criticó que no existe aún ningún borrador de la modificación de la ordenanza de Movilidad prometida, necesaria, por ejemplo, para utilizar los aparcabicis cubiertos instalados en el centro de la ciudad, "actualmente inutilizables y expuestos al deterioro". "Cuando podamos usarles estarán obsoletos, porque no sabemos nada de esos cambios normativos. Creemos que ese borrador ni siquiera existe", añadía.

La lista de 'carencias' en Movilidad elaborada por el PSOE también incluye la estación de autobuses, que "continúa sin insonorizar ni resolver sus carencias estructurales pese a los compromisos adquiridos", la renovación de líneas de buses y la lanzadera para unir la estación de trenes con el centro, "de las que no tenemos noticias" o la "fatal" gestión de la Zona de Bajas Emisiones y el caso Prepay, que suponían pérdidas millonarias para las arcas municipales.

Aunque, en relación con la recarga de las tarjetas de autobús, Escudero reconocía como un avance que ya pueda efectuarse en distintos comercios y no solo online, la edil subrayó la "falta de información pública" sobre dónde realizar estas operaciones, y pidió colocar listados de establecimientos en las marquesinas.