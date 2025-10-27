Comercio estima que los Bonos al Consumo estarán "a principios de noviembre"

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos espera contar con los bonos "a principios de noviembre". El concejal de Comercio, César Barriada, recuerda que "la licitación se ha cerrado esta semana pasada y estamos en fase de adjudicación, se pasará a Junta de Gobierno y, aprobarlo de forma definitiva, pero todas las fechas van a venir determinadas por el cumplimiento de los plazos administrativos".

Una fecha que no convence a los comerciantes que siempre han reclamado su desarrollo entre septiembre y finales de noviembre, una época valle en el consumo que notan cada día. Pero, de nuevo, los Bonos se solaparán o coincidirán, habrá que esperar el desarrollo de la parte final del trámite administrativo, con las campañas generadas por el Black Friday y el consumo navideño. "Nos hubiera gustado que fuera lo antes posible, pero van a venir determinadas por el cumplimiento de los plazos administrativos para proceder con las adjudicaciones y la reglamentación pertinente, consideramos que para primeros de noviembre podremos contar con los bonos", insistió Barriada.

Tras la campaña del año pasado, que coincidió con el periodo de consumo navideño en el que las compras se disparan y las colas por la transacción de los bonos entorpecen el día a día de los comercios, hubo momentos en los que parecía que se iba a retirar esta iniciativa de apoyo al comercio muy valorada por el comercio local. Finalmente, su mantenimiento se convirtió en uno de los puntos exigidos por Vox para aprobar el presupuesto municipal.

La Plataforma es la página web donde se activa la compra de los Bonos al Consumo por parte de los ciudadanos. Una web que este año realizará, si nada se tuerce, la misma empresa que lo llevó a cabo el año pasado. Hace una semana se valoraron las cuatro propuestas presentadas, de las que se desgajaron dos por no alcanzar el mínimo de 12,5 puntos. Continuaron en el proceso otro dos de las que Manantial de Ideas se llevó la mejor puntuación con una propuesta que rebaja el presupuesto de licitación de más de 80.000 euros a 72.479 euros. El proyecto supone un descenso del presupuesto propuesto del 27,5% y se compromete a disponer de una app para el uso a través de Smartphne, un buscador de establecimientos mediante un mapa interactivo, un sistema de identificador del consumidor mediante el sistema Cl@ve, un aumento del horario de atención a usuarios y establecimientos, impresión de carteles y pegatinas para su distribución y la entrega de ficheros excel de documentación interna. La otra propuesta era de 80.000 euros, un 20% menos del presupuesto base, y no incluía el servicio de identificación por el sistema Cl@ve.

