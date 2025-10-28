La oferta del teatro 'made in Burgos' se instala en el Teatro Principal
El XII Festival de Teatro Local La Parrala recoge dos piezas para público adulto, una para adolescentes y otra para niños. Se desarrollarán en noviembre. Ya se pueden retirar las entradas.
La Asociación de Artes Escénicas , que gestiona el Centro de Creación Escénica La Parrala , y el Ayuntamiento de Burgos organizan cada año, desde hace doce, un Festival de Teatro Local en el que eligen cuatro propuestas de las 36 compañías que tienen las instalaciones de Parralillos como su centro de operaciones. Un festival que arranca el próximo 1 de noviembre y que permitirá a los burgaleses "disfrutar de diferentes espectáculos creados en nuestra ciudad, que traspasan fronteras locales y que nos permite reconocer el alto grado de madurez artística que alcanzan las compañías burgalesas", remarcó el concejal responsable de la Gerencia Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros.
El festival se mantendrá sábados tarde para los dos espectáculos destinados al público adulto y en domingo a media tarde las otras dos producciones para público adolescente e infantil. Las compañías seleccionadas este año son Insanus que presenta su versión de Eurípides (1 de noviembre), el domingo 9 de noviembre será el turno de La Mueca que llevará al escenario del Principal 'Prima voce juglar', el sábado 15 de noviembre llegará el turno de los últimos en llegar a La Parrala, Reite, que representarán 'Multiverso'. El domingo 23 de noviembre Molécula escénica representará 'Calidad Imhotep' para los más pequeños, con quienes se cerrará la décimosegunda edición del Festival de Teatro Local.
Las entradas están disponibles en ventanilla del Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal, Cordón Cultural y CAB y online en el servicio de Teleentradas de Fundación Caja de Burgos. Un festival cuya organización ha realizado Cristina Salces y Ana I Roncero en el que "se busca la pluralidad de temáticas y de públicos", señaló la portavoz de los residentes de La Parrala, Estrella R.
El festival se lleva a cabo, de nuevo, en el Teatro Principal. La sede habitual del Festival de Teatro Local es el Teatro Clunia, pero desde hace más de un año no se pueden programar obras de teatro en esta instalación que permanece cerrada al público. El proyecto sigue parado porque "estamos a la espera de que Patrimonio nos traslade qué mejoras hay que acometer para presuponer y contratar el proyecto de obra", explicó Ballesteros. La reforma de las instalaciones culturales se incluyó en la última modificación presupuestaria con un presupuesto de 100.000 euros.