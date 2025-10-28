El Correo de Burgos

La oferta del teatro 'made in Burgos' se instala en el Teatro Principal

El XII Festival de Teatro Local La Parrala recoge dos piezas para público adulto, una para adolescentes y otra para niños. Se desarrollarán en noviembre. Ya se pueden retirar las entradas. 

Molécula Escénica es una de las cuatro compañías que se subirán a las tablas del Principal. 

Molécula Escénica es una de las cuatro compañías que se subirán a las tablas del Principal.

Marta Casado
Burgos

La Asociación de Artes Escénicas , que gestiona el Centro de Creación Escénica La Parrala , y el Ayuntamiento de Burgos organizan cada año, desde hace doce, un Festival de Teatro Local en el que eligen cuatro propuestas de las 36 compañías que tienen las instalaciones de Parralillos como su centro de operaciones. Un festival que arranca el próximo 1 de noviembre y que permitirá a los burgaleses "disfrutar de diferentes espectáculos creados en nuestra ciudad, que traspasan fronteras locales y que nos permite reconocer el alto grado de madurez artística que alcanzan las compañías burgalesas", remarcó el concejal responsable de la Gerencia Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros.

El festival se mantendrá sábados tarde para los dos espectáculos destinados al público adulto y en domingo a media tarde las otras dos producciones para público adolescente e infantil. Las compañías seleccionadas este año son Insanus que presenta su versión de Eurípides (1 de noviembre), el domingo 9 de noviembre será el turno de La Mueca que llevará al escenario del Principal 'Prima voce juglar', el sábado 15 de noviembre llegará el turno de los últimos en llegar a La Parrala, Reite, que representarán 'Multiverso'. El domingo 23 de noviembre Molécula escénica representará 'Calidad Imhotep' para los más pequeños, con quienes se cerrará la décimosegunda edición del Festival de Teatro Local. 

Las entradas están disponibles en ventanilla del Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal, Cordón Cultural y CAB y online en el servicio de Teleentradas de Fundación Caja de Burgos. Un festival cuya organización ha realizado Cristina Salces y Ana I Roncero en el que "se busca la pluralidad de temáticas y de públicos", señaló la portavoz de los residentes de La Parrala, Estrella R.  

El festival se lleva a cabo, de nuevo, en el Teatro Principal. La sede habitual del Festival de Teatro Local es el Teatro Clunia, pero desde hace más de un año no se pueden programar obras de teatro en esta instalación que permanece cerrada al público. El proyecto sigue parado porque "estamos a la espera de que Patrimonio nos traslade qué mejoras hay que acometer para presuponer y contratar el proyecto de obra", explicó Ballesteros. La reforma de las instalaciones culturales se incluyó en la última modificación presupuestaria con un presupuesto de 100.000 euros. 

Insanus es una compañía que nació en 2018 a partir de la transformación del Grupo de Teatro de Quintanapalla que comenzó su actividad en 2009. Se dedican a funciones de creación propia y adaptación y al festival llevarán 'Las Troyanas', una adaptación moderna de la obra de Eurípides donde "se muestra el drama de una guerra: la pérdida de hermanos, hijos y cómo las mujeres van sorteando la invasión de su país". Se trata de una obra para público adulto que se representará el sábado 1 de noviembre a las 20.30 horas en el Teatro Principal. Entrada 10 euros. Duración 1 hora. 
El grupo de teatro La Mueca es uno de los clásicos de la escena burgalesa. Especializado en el universo clown acercará estos días su obra 'Prima voce, juglar castellano' un proyecto de texto, música en directo con el actor Carlos de la Torre, y actriz con música destinada a mayores de 13 años. "Es un proyecto de tipo juglar que llevan a un punto canalla que eleva la edad de corte pero es un gran proyecto que el año pasado ganó el primer premio de Teatro de Juglares", remarcó Estrella R. Se representará el domingo 9 de noviembre a las 18.30 horas en la sala de ensayos del Teatro Principal. Entrada 5 euros. Duración 30 minutos. 
De La Mueca, uno de los grupos fundadores de La Parrala, a los últimos en lelgar. Reite es "una de las últimas compañías que han llegado y que han bajado la media de edad de la familia parralera dándonos frescura", valoró Estrella R. Arrancaron como asociación que se unían para "jugar a la improvisación" hasta que decidió montar una agrupación teatral profesional. En 'Multiverso' ocho actores y actrices suben una escena con un juego de improvisación que parte de una decisión del público. Esa decisión permite improvisar tres historias paralelas que avanzan y se diferencian mientras que los personajes son los mismos. La pieza única se representará el sábado 15 de noviembre a las 20.30 horas en el Teatro Principal. Precio de la entrada 10 euros. Destinado a público adulto. Duración 1 hora. 
El XII Festival de Teatro Local de Burgos se cierra el domingo 23 de noviembre con Molécula Escénica que ofrece un espectáculo para los más pequeños en el contexto de Egipto y los faraones. 'Calidad Imhotep' cuenta la historia de unos hermanos, herederos de una saga de embalsamadores, que empiezan a preparar la momia del gran Visir Halitosis III, pero... no será tan fácil como lo habían pensado. "Son una compañía burgalesa conocidísima que trabaja en muchos eventos de la ciudad como el Mercado de Navidad, en las Rutas Teatralizadas y en este espectáculo ofrecen una historia divertidísima que será un cierre de oro a esta duodécima edición del festival", remarcó Estrella R. 
