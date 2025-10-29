Burgos celebra los '50 años de España en Libertad' con un extenso programa cultural

Pedro de la Fuente, subdelegado del Gobierno, e Ignacio Fernández de Mata, profesor de la Universidad de Burgos, en la presentación de las actividades.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

La Subdelegación del Gobierno en Burgos ha presentado un extenso programa cultural para conmemorar los '50 años de Libertad en España'. Este ciclo, entre octubre y diciembre, busca fomentar la reflexión sobre medio siglo de democracia y desarrollo social. La iniciativa, que se desarrolla en colaboración con la Universidad de Burgos, así como instituciones culturales y ayuntamientos provinciales, fue detallada por el subdelegado Pedro de la Fuente y el profesor Ignacio Fernández de Mata, coordinador de la programación.

De la Fuente explicó que la propuesta emana del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, organismo adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El objetivo es extender la conmemoración a todo el territorio nacional para involucrar a la ciudadanía. El subdelegado enfatizó la importancia de "saber cuál fue el contexto del nacimiento de la democracia y cómo se ha apuntalado para que sea robusta y protegida". Subrayó que "los derechos suponen décadas, incluso siglos, de lucha activa, no lo debemos olvidar", concibiendo el programa como "un debate abierto sobre de dónde venimos y, sobre todo, a qué modelo social nos dirigimos".

La agenda cultural abarca conferencias, ponencias magistrales, conciertos y proyecciones cinematográficas, conformando una oferta diversa y accesible para todos. De la Fuente destacó que "el objetivo de este conjunto de actividades es fomentar el diálogo y la memoria colectiva sobre los avances democráticos alcanzados desde la Transición, así como sobre los desafíos que aún persisten en la sociedad actual". Agradeció la colaboración de los ayuntamientos en la organización de los eventos.

Ciclo de Conferencias por la Provincia

El ciclo de conferencias se extenderá por seis municipios de la provincia: Medina de Pomar, Salas de los Infantes, Briviesca, Lerma, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Contará con la participación de especialistas de la Universidad de Burgos y la Universidad Complutense de Madrid.

Las ponencias darán inicio el jueves 30 de octubre en Medina de Pomar con Ignacio Fernández de Mata, quien disertará sobre ‘Recuperar la memoria, recuperar a los nuestros. La vuelta de Eduardo de Ontañón’. El 4 de noviembre en Salas de los Infantes, José Luis Lalana Soto abordará ‘Dinamismo y libertad en el mundo rural. La innovación, el paisaje y el patrimonio: nuevos factores de desarrollo’. El 14 de noviembre en Briviesca, Óscar R. Melgosa Oter explorará ‘Mito y realidad de los comuneros y sus libertades en la construcción de Castilla y León’. El 20 de noviembre en Lerma, Sergio Cañas Díez presentará ‘Españoles, Franco ha muerto: reacciones y consecuencias políticas tras la muerte del dictador (1975-1982)’. El 2 de diciembre en Aranda de Duero, Isabel Menéndez Menéndez expondrá ‘Pancartas, pegatinas y hashtags: 50 años de lemas y prácticas políticas del movimiento feminista en España’. Finalmente, el 4 de diciembre en Miranda de Ebro, Gutmaro Gómez Bravo, de la Universidad Complutense de Madrid, clausurará el ciclo con ‘De los trenes a los archivos: memoria de la deportación española en Mauthausen’.

Adicionalmente, el grupo ‘Cuerda de Versos’ ofrecerá el recital poético-musical ‘Para la libertad’ en las mismas localidades que las conferencias, iniciando el 30 de octubre en Medina de Pomar y concluyendo el 4 de diciembre en Miranda de Ebro. Este espectáculo fusiona poesía, guitarra y violín en un tributo artístico a la libertad y la memoria democrática. Sus integrantes son el guitarrista Paco Arona, el violinista Óscar Calvo y el periodista y poeta Rodrigo Pérez Barredo, quien aporta la voz.

Ponencias magistrales en la capital

Complementariamente, la capital burgalesa acogerá tres ponencias magistrales, impartidas por destacadas figuras del periodismo y la cultura, en el Auditorio de la Fundación Caja de Burgos. Diego Manrique, periodista cultural de El País, inaugurará el ciclo el 19 de noviembre con la charla ‘Y el país se llenó de colores’. Enric Juliana, de La Vanguardia, analizará el 26 de noviembre ‘50 años después: la tentación del autoritarismo’. Finalmente, el escritor Nicolás Sartorius clausurará el ciclo el 3 de diciembre con la ponencia ‘Las luchas por la libertad’.

Homenaje a la canción protesta

La programación también reserva un espacio destacado para la música y la poesía. El recital ‘Si me borrara el viento lo que yo canto’, con Máximo Pradera como narrador, la soprano Laura Sabatel y el pianista Antonio López Serrano, rinde tributo a la canción protesta española. Este evento se celebrará el 12 de noviembre a las 20:15 horas en el Paraninfo de la Universidad de Burgos, en el marco del Congreso Internacional ‘La reconstrucción democrática en España. Historia social de las ciudades medias en la Transición’, que se desarrollará entre el 12 y 13 de noviembre de 2025.

Una segunda función tendrá lugar el 21 de noviembre a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura de Miranda de Ebro, con entrada libre, en colaboración con el ayuntamiento local.

Ciclo de Cine Histórico

El programa se complementa con un ciclo cinematográfico en los Cines Van Golem de Burgos. Se proyectarán dos películas emblemáticas que abordan la historia reciente de España: ‘El disputado voto del señor Cayo’ (11 de noviembre) y ‘Santa Cruz, por ejemplo’ (18 de noviembre).

Con esta serie de actividades, la Subdelegación del Gobierno en Burgos busca conmemorar medio siglo de democracia en España. La iniciativa aspira a fomentar el pensamiento crítico, el conocimiento histórico y la participación ciudadana en torno a los valores de libertad, justicia e igualdad que han marcado el progreso colectivo del país.