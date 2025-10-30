Esto es todo lo que tienes que saber de la inminente campaña de bonos de comercio y hostelería en Burgos

Los Bonos al Consumo se han podido canjear en un total de 580 establecimientos de comercio y hostelería.©Tomas Alonso

Las bases reguladoras de la próxima campaña de bonos al consumo se acaban de aprobar en la última Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos y, a falta de una presentación con más detalle, ya se conocen los primeros avances.

Las fechas entre las que se pondrán comprar y gastar los bonos van de 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025. El Ayuntamiento de Burgos destina 1.400.000 euros a esta iniciativa, de los cuales 1.260.000 euros van para el comercio y 140.000 euros para la hostelería de la ciudad.

La plataforma digital, en la cual estarán depositados 252.000 bonos de comercio y 28.000 para el consumo en bares y restaurantes, a través de la cual se podrán adquirir los bonos, se está ultimando en estos días. Cada ciudadano podrá comprar un máximo de 12 bonos para el comercio y 6 para la hostelería.

Esta campaña surgió en tiempos de pandemia para fomentar el consumo en el comercio local, así como en bares y restaurantes y hasta ahora se ha celebrado con carácter anual. Sin embargo, este 2025 su desarrollo no se contempló de manera inicial en el presupuesto municipal y fue gracias a un acuerdo con Vox, para aprobar la primera modificación de las cuentas, cuando se introdujo como exigencia de esta formación, la partida antes mencionada, un total de 1.400.000 euros.

Desde el equipo de Gobierno, la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, que ha trasladado los primeros detalles de la nueva campaña, ha explicado que para 2026 se barajan todas las posibilidades como respuesta a si se repetirá la iniciativa.