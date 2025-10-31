De la Rosa cierra el círculo en Burgos: "La etapa ha terminado, el ciclo se acaba"

Daniel de la Rosa, portavoz del grupo municipal socialista, en su última rueda de prensa como concejal en el Ayuntamiento de Burgos.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Con la satisfacción de haber logrado lo que considera más importante en una carrera política: "ser alcalde de tu ciudad", Daniel de la Rosa puso fin esta mañana a su etapa en la política municipal tras 14 años como corporativo. Será en el próximo Pleno extraordinario, convocado para el 4 de noviembre a petición del PSOE para abordar políticas de vivienda, cuando se formalice la renuncia al acta de concejal.

Deja al frente del grupo municipal socialista, que volverá a tener 12 concejales para el siguiente Pleno ordinario previsto para el 21 de noviembre, a su compañero y amigo, Josué Temiño (secretario general de la Agrupación Local), con quien espera que pueda recuperarse el diálogo con el equipo de Gobierno de Cristina Ayala. "Sé que por Temiño no será. Con él el diálogo está garantizado, lo que me temo es que la alcaldesa, Cristina Ayala, tenga la misma táctica que conmigo, que es intentar bloquearle", afirmó, a la vez que señaló que tiene sobrada experiencia y es conocedor de este Ayuntamiento "por lo que consejos pocos".

De la Rosa explicó que su marcha responde a la necesidad de volcar todos sus esfuerzos en su cargo como secretario de organización del PSOE de Castilla y León de cara a las próximas elecciones autonómicas. "Sabía que mi etapa como municipalista y ejerciendo como tal en el Ayuntamiento de Burgos, tenía fecha de caducidad más pronto que tarde," afirmó el todavía edil, recordando que la decisión se tomó en febrero al sumarse al nuevo proyecto regional liderado por Carlos Martínez, alcalde de Soria.

El exalcalde subrayó que el acto de León con Pedro Sánchez y Carlos Martínez, a solo cuatro meses de las elecciones autonómicas, marcó el momento definitivo para el cambio: "Es obvio que es el momento de coger las riendas del partido en clave orgánica, de dedicarme todos los esfuerzos al objetivo de ganar las elecciones autonómicas".

Sobre su nueva responsabilidad, detalló que su misión será consolidar al Partido Socialista de Castilla y León como una buena alternativa de Gobierno, en un momento en el que "el PP está desgastado y Mañueco también". Por este motivo, está convencido de que el punto de partida para el PSOE con Carlos Martínez es bueno y está convencido de que tienen opciones de ganar las elecciones. "Para gobernar, ya veremos como queda el tablero, pero yo tampoco lo descarto", sostuvo en actitud positiva.

Daniel de la Rosa, en una intervención en un pleno, en una imagen tomada a contraluz.TOMÁS ALONSO

Daniel de la Rosa hizo un emotivo repaso a su trayectoria, desde que asumió su primera acta de concejal con 26 años en 2007 hasta que llegó a la Alcaldía entre 2019 y 2023. En este sentido, hablaba de un ciclo que da por cerrado: "Para mí es como un círculo. Tú arrancas aquí, y cuando das la vuelta completa, cuando pasas de ser concejal raso a portavoz en la oposición, alcalde, y vuelves a la casilla de salida, la etapa ha terminado, el ciclo se acaba."

En esta trayectoria política, que va de 2007 a 2025, el socialista tuvo palabras de agradecimiento y reconocimiento a figuras clave de su carrera, como el exalcalde Ángel Olivares, que según sus palabras es "el mejor alcalde que ha tenido Burgos" y su "padre político", Antonio Fernández Santos.

El todavía portavoz socialista destacó los hitos de su grupo: romper la mayoría absoluta del PP en 2015, ganar por primera vez las elecciones municipales para el PSOE en 2019, y obtener el mejor resultado histórico con doce concejales en 2023, aunque quedaran en la oposición.

El acta de De la Rosa será ocupada por Félix Cantabrana en el Pleno ordinario de noviembre, el día 21. De cara al futuro, el socialista pidió a los burgaleses seguir apoyando el nuevo proyecto liderado por Temiño y lanzó un mensaje a la actual alcaldesa, Cristina Ayala: "Le deseo suerte en las decisiones que tome, que intente realmente escuchar al PSOE, que lo haga de verdad, es un error intentar apartarnos".