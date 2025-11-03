El humor más teatral regresa al Principal

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Un ciclo que goza de buena salud y la fidelidad del público burgalés». ‘Las Noches del Clunia’ cumple veintisiete años con el humor como herramienta escénica primordial y celebra un nuevo ciclo con cuatro espectáculos de primer nivel. Así lo apuntó la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, quien avanzó que la propuesta anual «celebra el teatro en su forma más hilarante, reflexiva y divertida de la mano de cuatro grandes compañías».

Desde Andalucía, Las niñas de Cádiz llegan el 7 de noviembre con una comedia cargada de crítica. ‘La reina brava’ es una tragedia cómica «con tintes ‘shakesperianos’ y con reminiscencias del viejo romancero castellano». Una «nueva vuelta de tuerca a los clásicos, sin perder el sentido del humor y la ironía gaditanas», apunta el Carlos Lozano, codirector de la muestra.

El viernes 14 de noviembre, la compañía burgalesa Teatro Atópico se estrena en esta función de Las Noches del Clunia con ‘El Secretorium’. «Nuevamente, la clave absoluta es la alta comedia. Un ejercicio de humor e ironía que persigue, en primer término, la diversión y el entretenimiento del público», explica Lozano. «Grandes personalidades del mundo del arte, la literatura o la historia, verán comprometidos secretos que, de haberse sabido en su tiempo, habrían modificado la percepción que la historia nos ha brindado de ellos».

Tras más de una década de investigación y creación de un lenguaje y estilo propio, este espectáculo viene a cerrar una trilogía que fue abierta con ‘Ancha es Castilla’ y ‘Como una catedral’, ambos espectáculos en cartel que siguen teniendo una gran acogida por parte del público.

Ya el viernes 21, ‘La loca historia del Siglo de Oro’ de las compañías extremeñas La escalera de tijera y Z Teatro «hará un repaso a esa etapa de la historia de España para poner de relieve cuestiones que hoy día siguen de actualidad, algunos errores y algunos aciertos», tal y como explicó Ignacio de Miguel, técnico de la gerencia. «El espectáculo muestra el valor del arte en la sociedad, la lucha de las personas para sobrevivir en la adversidad y da a conocer a los artistas de la época con sus luces y sombras; escritores como Cervantes, Lope, Calderón, Quevedo o pintores como El Greco o Velázquez», añadió.

Por último, el viernes 28 de noviembre, Yllana y Primital Brothers presentarán ‘Primital madness’, «una comedia musical sobre la vida en los márgenes del sistema». Yllana y Prímital Brothers «vuelven a unir sus fuerzas para decirnos que la tecnología es la nueva mitología, que la vida cotidiana es de locos, que la risa es sagrada y el canto a capela es el ancla con la humanidad», explicó el técnico.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de internet o en taquillas presenciales. Por internet en el Servicio de TeleEntradas de Fundación Caja de Burgos y hasta quince minutos antes del comienzo de la función. De forma presencial, las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Principal, de la Casa de Cultura de Gamonal, de Cultural Cordín y del Centro de Arte de Caja de Burgos.

El ciclo está organizado por la Gerencia de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Junta de Castilla y León a través de la Red de Teatros de Castilla y León.