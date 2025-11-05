Los burgaleses eligen El Parral. Ayala acatará el resultado de la votación 'online' aunque las peñas prefieren La Quinta

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La tradición gana y la celebración popular del Curpillos regresará a El Parral. Los burgaleses así lo reclamaban, por mayoría, en la votación 'online' promovida por el Ayuntamiento para dirimir la ubicación definitiva tras dos años de traslado provisional a La Quinta, enclave que, por cierto, contaba y cuenta con los parabienes de las peñas, protagonistas de la jornada, por su localización, espacio y accesibilidad. De hecho, en la urna física instalada en la sede de la Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales, este era el espacio ganador entre el medio millar de papeletas depositadas.

Con todo, la diferencia en términos generales no dejaba lugar a dudas: El Parral, según precisó Ayala, supera a La Quinta por 5.000 votos.

La regidora municipal anunció que el equipo de Gobierno acatará el resultado, dada la abrumadora mayoría. "No tendría sentido preguntar a la ciudadanía y luego no hacer caso", indicó, para descartar que el desenlace haya supuesto una sorpresa, pues ambas opciones contaban con razones de peso. Así, recordó que el principal argumento a favor de la ubicación ganadora es la tradición, ya que este enclave ha acogido históricamente los actos del Curpillos, mientras que La Quinta ofrecía comodidad.

Eso sí, en cuanto a la viabilidad de la vuelta de la jira a El Parral, la alcaldesa destacó que habrá que tener en cuenta las recomendaciones de Patrimonio Nacional, cuya presidenta, Ana de la Cueva, visitaba precisamente el enclave con motivo de su puesta en servicio tras casi dos años de cierre por obras.

"Habrá que estudiar cómo implementar el resultado con cuidado, para respetar las intervenciones recientes", apuntó Ayala, al tiempo que señalaba lo complicado que será acoger en el recinto a las 50.000 personas que el pasado mes de junio abarrotaban La Quinta. "La capacidad de El Parral es de poco más de la mitad", apostilló.

Cabe recordar que la consulta popular planteada suscitaba las críticas de la oposición por la ausencia de mecanismos de control que garantizaran un resultado representativo, a juicio de los portavoces de PSOE y Vox. Y es que no existía coto al número de votos por persona, ni a la edad mínima para participar, lo que a juicio de Daniel de la Rosa podría "desvirtuar" el escrutinio en cuestión.