La provincia de Burgos estrena nuevos folletos turísticos «más completos y actualizados»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos estrena folletos turísticos con un formato «homogéneo y basado en códigos QR que proporcionan información sobre naturaleza, turismo activo, patrimonio y gastronomía». Así lo explicó el presidente de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), Carlos Gallo.

La Diputación de Burgos, a través de Sodebur, y las Asociaciones de Desarrollo Rural (ADR) de la provincia, han renovado el material promocional turístico de la provincia. Un nuevo enfoque de trabajo coordinado que «se refleja en las acciones que crean destino provincial como integración de sus territorios, permitiendo, por ejemplo, posicionar el territorio como destino turístico de referencia», añadió el presidente de Sodebur.

Los nuevos folletos «ofrecen información completa de todas y cada una de las comarcas de la provincia burgalesa» y «son un activo importante para ferias como Intur y Fitur» y además «se podrán encontrar en todos los centros turísticos de la provincia».

Una de las novedades más destacadas de estos nuevos folletos es que «se han actualizado todos los mapas territoriales, muchos de ellos obsoletos, poniendo en valor este recurso muy útil para que quienes recorran los territorios sepan a ciencia cierta lo que hay en cada comarca», añadió Gallo.

Además de los folletos, el presidente de Sodebur avanzó que se están creando vídeos promocionales con contenidos patrimoniales, culturales y de naturaleza, y también otros con testimonios de «embajadores del territorio cuyos protagonistas son personas de cada zona que invitan al viajero a conocer las singularidades de estas».

«Una de las razones de ser de los agentes de desarrollo rural es fijar población y para ello es necesario dinamizar el territorio», apuntó Nuria Ortiz, representante de los Grupos de Acción Local de Provincia. «Para nosotros como vecinos es fácil vender el paraíso en el que vivimos y es que la provincia burgalesa ofrece muchos recursos a nivel natural, patrimonial, gastronómico y cultural». «El objetivo es compartir nuestro conocimiento al común y conseguir que nuestros pueblos sigan vivos y estén conectados, logrando un mayor equilibrio entre épocas estivales y el invierno», añadió.

Otras acciones

Por otro lado, se han desarrollado viajes de familiarización con tres creadores de contenido: Viajandoconmami, Carlo Cuñado y Clara B. Martín, que han recorrido la provincia en primavera, verano y otoño con planes para viajeros individuales, parejas y familias con niños y que han compartido en sus redes sociales totalizando hasta hoy un alcance superior a 5 millones de cuentas.

También, gracias al convenio, las ADRs han organizado eventos de fusión de gastronomía y patrimonio en diferentes ferias agroalimentarias o actos culturales celebrados a lo largo de la provincia y en los que han participado más de 3.000 personas.

Otra de las acciones ha supuesto la creación de un inventario de recursos de turismo activo que servirá de base para la elaboración de una estrategia conjunta de puesta en valor de los mismos.

Todas estas actuaciones han sido financiadas gracias a los convenios firmados con las siete asociaciones de desarrollo rural en el año 2024 con un importe de 716.500 € de los cuales más del 75% se han dedicado a acciones turísticas.