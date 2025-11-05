Sodebur se transformará en ente autónomo buscando «ser más ágil y útil»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Ser más ágil y más útil». El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, lo tiene claro, la Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos (Sodebur) debe revisarse y cambiar de modelo para ser más útil y ágil en la respuesta a las necesidades de las localidades burgalesas.

Y es que «el territorio necesita celeridad y las administraciones públicas son muy lentas», apuntó, al tiempo que recordó que Sodebur «nació en su día para agilizar políticas necesarias para la provincia y ahora es momento de mejorar esta herramienta».

El objetivo es transformar a la sociedad en un ente autónomo, aunque aún está por definir la fórmula en que se hará. Por el momento, el presidente de la Administración provincial avanzó que a finales de mes «se celebrará una reunión con los grupos de acción local de la provincia para hacer una revisión del trabajo de los últimos años y abordar los retos de los venideros».

«No hay mejores socios para desarrollar políticas en el territorio que los grupos de acción local», señaló Suárez, quien avanzó que «es el momento de estrechar lazos y abrir nuevos programas y puentes de colaboración».

Para ello, «es necesario redimensionar objetivos y la capacidad de maniobra de Sodebur», que «ha demostrado ser una herramienta útil y con el tiempo se ha convertido en imprescindible». Así, en 2026 «se estudiará y abordará el cambio del régimen estatutario de la entidad» para «para hacerla más ágil, útil y más dinámica, acercándola aún más a los grupos de acción local y por ende a las necesidades de la provincia».

Y es que, tal y como señaló Suárez, Sodebur necesita «más instrumentos para llevar a cabo todas sus acciones de una forma más rápida y autónoma», sin necesidad de que la Diputación fiscalice todo lo que por ella pase. En este sentido, el ‘popular’ recordó que actualmente el principal impedimento de Sodebur es que «se están duplicando procesos administrativos que podría desarrollar la Sociedad únicamente, al tener que pasar también por la Diputación» con lo que «eso conlleva en tiempo».

Este nuevo escenario para Sodebur «coincidirá además con el desarrollo del nuevo Plan Estratégico de Burgos para el próximo quinquenio» por lo que «la Sociedad tiene que seguir dando pasos para ganar también autonomía en la gestión», afirmó, al tiempo que recordó que «eso no significará que se prescinda del control que cualquier empresa vinculada al sector público tiene».

El objetivo es que Sodebur «siga siendo un laboratorio de innovación y de ideas. Una entidad que trabaje en colaboración con agentes como los grupos de acción local», aseveró. Para Suárez, Sodebur debe, además, recuperar algunas de las labores para las que nació y «no solo gestionar subvenciones y fondos» para «crecer y proyectarse todavía más, teniendo más capacidad de maniobra en la provincia».