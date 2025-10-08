Siete millones de euros para transformar La Bureba

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Frenar la despoblación, diversificar la economía, potenciar el turismo y la sostenibilidad, impulsando el patrimonio natural y cultural de la comarca es el objetivo de ‘Bureba viva y dinámica: Estrategia para la transformación y el desarrollo sostenible e integrado’, el Plan de Actuación Integrado (PAI) del Área Urbana Funcional de Briviesca dotado con 6,9 millones de euros, de los cuales 4,1 millones llegarán a través de Fondos FEDER.

«Este plan tiene como fin promover el desarrollo sostenible del territorio desde una triple perspectiva medioambiental, económica y social, que redunde en una mejora calidad de vida para la ciudadanía», apuntó el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez en la presentación de la iniciativa.

El área funcional del plan, que busca posicionar esta comarca burgalesa hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, sostenible e integrador, está compuesta por 45 municipios y una población cercana a 10.600 habitantes, con Briviesca como municipio cabecera.

Este Plan de Actuación Integrado «se estructura en torno a cuatro proyectos transformadores del territorio», que «se desarrollarán todos a la vez» para que «de tiempo a su creación e implantación antes del 31 de diciembre de 2029», avanzó Suárez.

Bajo el nombre ‘Ventana a la Bureba: centros de interpretación y difusión turística’, el proyecto busca «restaurar y reutilizar el patrimonio cultural mediante la rehabilitación del Monasterio de Santa Clara de Briviesca y la ermita de San Martín de Piérnigas».

Estos espacios «se transformarán en un centro de difusión y en un centro de interpretación turística, permitiendo a visitantes y residentes conocer la riqueza histórica, cultural y artística del románico en la región», tal y como explicó el presidente de la Diputación, quien reconoció que la Administración provincial tiene «una deuda histórica con el románico». Un valor cultural que «no hemos sabido aprovechar a pesar de tener ejemplos de buen hacer tan cercanos como nuestros vecinos palentinos».

Con una inversión de 3,4 millones de euros está iniciativa busca «generar un impacto positivo en todo el entorno, promoviendo el turismo, dinamizando la economía local y fomentando un modelo turístico innovador que estabilice el flujo de visitantes y revitalice la zona con nuevos servicios y actividades culturales».

El paso previo es la adquisición del monasterio por parte del Ayuntamiento de Briviesca. Una cuestión que «ya está muy avanzada», tal y como señaló el alcalde de la localidad, José Solas. «El informe de necesidad ya está listo y esta misma semana se hará la valoración técnica de presentación, que se elevará a Pleno para hacer efectiva la compra», apuntó.

Ya con el patrimonio natural como protagonista, el segundo proyecto se denomina ‘Senda del Oca: camino del agua’ y está dotado con casi 600.000 euros. Se centrará en «la restauración del río Oca» y «permitirá recuperar y proteger un entorno natural de gran valor, fomentando el turismo sostenible y la dinamización económica».

Para ello se llevarán a cabo trabajos de «mejora de la accesibilidad y la conectividad entre diversos municipios, ofreciendo un espacio de ocio saludable para la población». Además, «la incorporación de señalización digital e interactiva impulsará la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural, promoviendo un desarrollo equilibrado y sostenible en el territorio».

La tercera pieza de este plan se centra en la creación del 'Centro de dinamización económica y empresarial de La Bureba'. Tendrá una inversión de 1,1 millones de euros y se ubicará en «parte de las dependencias que Ibercaja tiene la Plaza Mayor de Briviesca», explicó el alcalde de la localidad.

«El objetivo es crear un espacio de innovación y emprendimiento para fortalecer el tejido empresarial, impulsar la digitalización, fomentar la inclusión digital y generar nuevas oportunidades económicas, facilitando el acceso al empleo y el emprendimiento para retener talento joven y evitar la despoblación», apuntó el presidente de la Diputación.

El cuarto y último proyecto del plan se centra en la revitalización de los núcleos rurales mediante la dinamización y mejora de la infraestructura pública y está dotado con 1,7 millones de euros. «Son ayudas extraordinarias para mejorar esos servicios» y «si funciona bien ampliarlo a otras comarcas», avanzó el ‘popular’.

«Estamos muy ilusionados y con ganas de arrancar con los proyectos», aseguró el alcalde de Briviesca, quien espera que el plan «sea un revulsivo importante para la comarca, afiance población y genere empleo y atraiga a visitantes». El desarrollo de los proyectos se canalizará a través de los Grupos de Acción local en un modelo de gobernanza con los ayuntamientos implicados.