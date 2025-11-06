Arrancan las labores de tala de arbolado en Fuentes Blancas y el cerro del Castillo de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los trabajos de mantenimiento del cinturón verde acaban de comenzar en el pinar de Fuentes Blancas y proseguirán por el cerro de San Miguel en las próximas semanas y meses, a cargo de la empresa Crece, adjudicataria del contrato.

La actuación, que afectará a un total de 250 hectáreas, tiene el principal objetivo de prevenir incendios y mantener en buen estado la masa forestal que rodea la capital burgalesa. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, que ha visitado la zona de Fuentes Blancas, explicó que los principales ejemplares que se están retirando son pinos secos o con peligro de caída, y que el material vegetal se está gestionando de forma sostenible. «Parte de la madera se retirará y otra se troceará para que se integre en el suelo como nutriente natural», comentó, a la vez que subrayó que «no se trata de dejar un jardín urbano, sino de mantener un entorno forestal sano y seguro».

El edil del equipo de Gobierno ahondó en que se trata de una actuación de aclareo forestal que busca «eliminar árboles secos, peligrosos o que compiten entre sí por el espacio y los nutrientes», con el fin de «favorecer el crecimiento equilibrado del bosque, mejorar la iluminación natural y reducir el riesgo de incendios».

El popular ha explicado que se ha decidido adelantar las tareas, ya que se planificaron 250 hectáreas por año a lo largo de cinco anualidades, con el objetivo de proteger al máximo el cinturón verde de los incendios, cada vez más graves como se ha visto durante todo el verano.

Desde el área de Medio Ambiente municipal se ha apostado por una campaña de concienciación para que los burgaleses conozcan de primera mano el calado de estos tratamientos silvícolas. «Hemos hecho pequeñas rutas por la zona con Fundación Oxígeno, dirigidas a colegios y mayores, para que se entienda la necesidad de estas podas y aclareos», añadió y precisó que estaba previsto ejecutar estas tareas en dos años, pero han optado por adelantarlos, por la urgencia de actuar en zonas con riesgo de incendios.

Los trabajos, que se desarrollarán entre octubre y abril, podrían simultanearse entre Fuentes Blancas y el Castillo, combinando el uso de maquinaria con métodos tradicionales y animales de tiro para minimizar el impacto sobre el terreno.

Durante la presentación de la actuación el pasado septiembre se detalló que el aclareo podría afectar a entre 200 y 300 pies por hectárea porque se trata de una masa antigua que no ha tenido mantenimiento desde que se plantó en los años 50 del siglo XX.