Así es el Salón del Libro Infantil y Juvenil en fotos
Con 'Los libros a escena', la Gerencia de Cultura busca atraer a los más pequeños al gratificante hábito de la lectura a través del teatro y las marionetas. Abierto hasta el 4 de enero en el Monasterio de San Juan. Aquí te contamos donde puedes apuntarte y qué puedes ver.
Hasta el próximo 4 de noviembre el XVIII Salón del Libro Infantil y Juvenil organizado por la Gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Burgos permanecerá abierto. Un universo donde los libros de texto se toman un descanso y las historias clásicas y divertidas de la literatura se materializan en personajes de títeres, cuentos y se suben a la tarima de un teatro. Todo está dispuesto gracias a la escenografía que durante 30 años ha acompañado a Teatro Mutis. Habrá talleres, teatro familiar, animación lectora y visitas teatralizadas y didácticas. Si eres un cole, llegas tarde, las 150 visitas se llenaron en ocho minutos. Si vas a ir con tu familia hay actividades gratuitas hasta completar aforo (visita libre de la exposición 'Libros a escena', 'El Circo de Belo' y el 'Rincón de Bella y Bestia'), la visita didáctica y las actividades de animación lectora y cuentacuentos. Para la visita teatralizada, los talleres creativos y los espectáculos familiares será necesario que retires una entrada aquí. Días y horas de los talleres aquí.
INAUGURACIÓN SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL EN FOTOS
