Los libros cobran vida en el Monasterio de San Juan

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Un universo de libros divertido que toman mil y una formas, tantas como historias guardan en sus páginas, se ha instalado en el Monasterio de San Juan. En este rincón, los libros de texto y manuales se sientan a la bartola. Están de vacaciones. Mientras que los libros de historias fantásticas, personajes relevantes y clásicos de la literatura toman el mando. Y no solo eso. También cobran vida gracias al teatro.

Así se plantea el XVIII Salón del Libro Infantil y Juvenil de Burgos bajo el eslogan ‘Libros a Escena’ que recala en los pasillos y patio del monasterio de San Juan hasta el próximo 4 de enero. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, inauguraba ayer la cita de los más pequeños con los libros. «Es una exposición que servirá, nuevamente, para decirles a nuestros chavales, que son el futuro de la ciudad, que tienen que leer, leer es esencial: les enriquece como personas, les ayuda a interpretar el mundo», señaló la primera edil.

Una cita en la que se ha aprovechado la escenografía de las obras de Teatro Mutis. «Los libros están para leerse, pero luego, muchos, se convierten en cine, en representaciones de teatro porque, a veces, no nos leen y así van a disfrutar de nuestras historias, de como es el proceso de transformar ese libro en una pieza teatral, la escenografía... Hablamos de la necesidad de leer, pero queremos que se disfrute del teatro como un camino paralelo para llegar a la lectura», remarcó Carlos Hernández.

La muestra incluye prácticamente todas las escenografías de Teatro Mutis, «hay escenografías de hace 30 años, es un material teatral y lo hemos tenido que hacer expositivo, para que se pueda manipular», remarca. La exposición ‘Libros a escena’, ‘El circo bello’ y ‘El rincón de bella y bestia’ está abierto a las visitas de todos los burgaleses de manera gratuita hasta completar aforo. De manera paralela se plantean otras acciones y actividades en torno al Salón del Libro para las que se necesita entrada previa y a un precio de dos euros. Se plantea una visita teatralizada a la exposición de 45 minutos de duración. Se unen a las 150 visitas programadas para los centros escolares que se agotaron en ocho minutos cuando se abrió el periodo de reserva.

Además, se plantean talleres creativos, en la que no es necesario que el menor acuda acompañado de un adulto. Otra de las actividades son espectáculos que aúnan teatro y literatura en el que participan diferentes agrupaciones teatrales (Garrapete, Cia. La Northa y la Escuela de Teatro de Burgos, Teatro Arbolé, Ángeles de Trapo, Firulete Teatro, Kokoro Teatro, Dragolandia, El Calabacín errante, Sol y Tierra Teatro, Teatro Diadres, El Retablo de la Ventana y Bambalúa Teatro) y que permitirán que personajes literarios como Julio Verne, don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, el elefante Elmer o la materialización con títeres de la historia de Fuenteovejuna. Además, se plantean talleres creativos como el cuentacuentos sobre Brujilda a realizar con su autor, Daniel Luque. También habrá talleres de marionetas, títeres, clase de creación artística e interpretación o máscaras.

Y en toda la exposición hay algo por descubrir. Sala a sala se darán las pistas para localizar al libro protagonista de la exposición. Pequeño, amarillo y que empieza por A, es la primera pista. Tendrás que seguir el hilo de la exposición para encontrar el final de la historia.