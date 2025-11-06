Suárez califica de «alarmante» la intención de Álava de segregar Treviño «a través de Pedro Sánchez»

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, en el Debate sobre el Estado de la Provincia.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«La nueva intención del nacionalismo es alarmante. Es alarmante que asegure que la ventana para segregar un territorio de Castilla y León en favor del País Vasco sea Pedro Sánchez».

Así ha respondido el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, al diputado general de Álava, Ramiro González, quien en el Pleno de las Juntas Generales ha anunciado que el actual acuerdo de prestación de servicios con Burgos se renovará «por última vez» para culminar en los próximos cuatro años el proceso de integración oficial del enclave de Treviño en Álava.

«Cualquier proceso que se salte nuestro Estatuto de Autonomía tendrá a Castilla y León delante», aseveró el popular quien lanzó una «pregunta directa» a Carlos Martínez, candidato socialista a la presidencia de Castilla y León, cuestionándole «si en este caso está con su Comunidad o con el objetivo del nacionalismo vasco de segregar un territorio a través de Pedro Sánchez».

El presidente de la Diputación lamentó así que, «mientras que recientemente hemos tenido que ver como el Gobierno central privilegia al País Vasco respecto a nuestra Comunidad en su capacidad energética», ahora «nos tememos que la necesidad de los votos vascos de Pedro Sánchez le haga hacer una temeridad y se salte la norma marcada por los Estatutos de Autonomía para segregar Treviño».

Por otra parte, el ‘popular’ recordó que «lo que se ha renovado es el acuerdo marco y ahora hay que ir suscribiendo los diversos convenios amparados en ese acuerdo marco», respondiendo al diputado general, quien afirmó que «la situación actual es demasiado cómoda para la Diputación de Burgos», que «no tiene que prestar servicios y tampoco da pasos hacia la integración».