«Responsabilidades políticas» y «la punta del iceberg» en la comisión de investigación de San Pedro

Quien iba a decir, al inicio del presente mandato, que el PSOE y Vox compartirían trinchera mientras el Partido Popular se sitúa al otro lado del ring. La política tiene estas cosas, sobre todo en el ámbito municipal, y ambas formaciones ya han dejado clara su intención de llegar hasta el final con la comisión de investigación sobre las gastronetas y otras actuaciones durante las fiestas de San Pedro.

Después de la sexta sesión, centrada en los conciertos del escenario Cuatro Reyes, PSOE y Vox volvían este jueves a la carga para recapitular las principales conclusiones extraídas. En la misma línea pero con distinto tono. Desde el grupo socialista, la concejala Nuria Barrio acusaba directamente a la alcaldesa, Cristina Ayala, de convertir el Ayuntamiento de Burgos en un «cortijo» donde «hacer y deshacer a su antojo». Además, está convencida de que los hechos que se van conociendo son tan solo «la punta del iceberg».

Más conciliador, dentro de lo que cabe, se mostraba el portavoz municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores. Hasta el punto de tender la mano al PP para que los ediles que en su día abandonaron la comisión «den su versión de lo acontecido y lo puedan justificar». En su opinión, los hechos que se están investigando requieren «explicaciones»; máxime cuando el silencio «agrava cada vez más la situación para el equipo de Gobierno».

Acitores pedirá «responsabilidades políticas». ¿A quién? Todavía no está decidido. Habrá que esperar a que finalice la comisión y se compilen las conclusiones parciales de cada sesión, aunque es probable que Vox ponga en el punto de mira a quien fuese concejala de Festejos hasta el pasado mes de julio, Carolina Álvarez. Entre otras cosas, porque la formación verde da por hecho que hubo una «dejación de funciones impuesta» cuando ocupaba el cargo mientras Francisco Salvador, el trabajador eventual del PP que originó el denominado caso de las gastronetas, «se estaba extralimitando en sus funciones».

«La función continúa y en cada sesión estamos asombrados a la vez que preocupados», zanjaba Barrio tras dejar entrever una vez más que el PSOE no descarta la vía judicial. Tampoco Vox, aunque «de momento no». Entre tanto, el portavoz municipal del grupo socialista, Josué Temiño, cree que Ayala intenta torpedear la comisión llenando la agenda de su equipo con «numerosas convocatorias» para impedir que los medios se hagan eco.