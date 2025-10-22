100.000 euros de publicidad y tasas sin cobrar en las fiestas de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Todo apunta a que ni siquiera se suscribió convenio alguno. Y si se hizo, nada se sabe al respecto. El caso es que el Ayuntamiento de Burgos dejó de ingresar cerca de 100.000 euros, en concepto de publicidad y ocupación de la vía pública, durante las fiestas de San Pedro 2024 y 2025, por parte de Mahou San Miguel, PepsiCo y Campofrío.

Tal y como revela un informe emitido por el Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería, «no consta liquidación alguna» por ambos conceptos. Tampoco se ha podido concretar si se formalizaron los pertinentes contratos con dichas empresas porque el equipo de Gobierno, en manos del Partido Popular, no ha facilitado información a los grupos de la oposición.

Una vez realizadas las consultas necesarias para llegar al fondo del asunto, Tesorería indica que «no se regula en ninguna ordenanza fiscal un concepto de liquidación que se denomine 'convenios de las fiestas de San Pedro y San Pablo'». Además, que se sepa, tampoco se han percibido ingresos procedentes de estas tres empresas. De ser así, hubiesen quedado reflejados en el programa de contabilidad GEMA.

La fórmula empleada con anterioridad, en marcha desde 2022 con el PSOE al frente de la Alcaldía, era la siguiente. Vía convenio, se acordaba la inclusión de publicidad en los programas físicos de las fiestas y en espacios de uso público. De esta forma, Mahou San Miguel abonaba 20.000 euros anuales -incluyendo además la instalación de barras junto a los escenarios Céntrico y Excéntrico-, PepsiCo 17.000 y Campofrío 10.000.

El asunto es «grave» y se ha situado este miércoles en el ojo del huracán durante la quinta sesión de la comisión de investigación por el caso de las gastronetas. Ya de antemano, el PP dejaba claro que no tenía intención alguna de personarse tras la espantada del pasado 8 de octubre. Empezando por la alcaldesa, Cristina Ayala, quien se niega formar parte de lo que ella misma denomina «pantomima» y «circo» al considerar que tanto el PSOE como Vox han trazado una suerte de alianza en busca de «espectáculo» y con el fin de «inventarse supuestas irregularidades que no son capaces de demostrar».

Al presidente de la comisión, Fernando Martínez-Acitores (Vox), le hubiese encantado que Ayala y su equipo compareciese para dar las explicaciones oportunas sobre esta falta de ingresos que nadie, hasta la fecha, ha justificado. Por otro lado, lamenta que el grupo 'popular' responda a través de comunicados cuando «el circo lo están montando ellos». Lo demuestra el hecho, según esgrime, de que las últimas sesiones se han desarrollado en un clima de cordialidad, «sin una voz más alta que la otra», con la bancada socialista.

Para el portavoz municipal del PSOE, Josué Temiño, queda patente que el PP ha llevado a cabo una «verdadera chapuza». Quizá se trate de «mala praxis, dejadez o mala fe», apuntaría posteriormente su compañera Blanca Carpintero, exconcejala de Festejos en el anterior mandato, tras señalar que si el dinero no se ha cobrado ya se puede ir dando por «perdido». Asimismo, no dudó en recordar que estos contratos de patrocinio servían para sufragar gastos de producción en los espacios donde las empresas se publicitaban.

«¿Por qué estas empresas sí y otras no?», se preguntaba la socialista Nuria Barrio mientras ponía de relieve que «la falta de rigor administrativo es absoluta». De paso, lanzó un recado al PP al advertir que «la función va a continuar» aunque en el fondo no pierda la esperanza de que Ayala «reconsidere su posición».

¿A los tribunales?

No parece muy probable que el equipo de Gobierno vaya a cambiar de parecer. De hecho, lanza un órdago a la «alianza PSOE-Vox» animando a ambas formaciones a acudir a la vía judicial. De no ser así, el PP ofrece «voluntad de negociar» los presupuestos de 2026 a izquierda y derecha bajo el pretexto de «seguir beneficiando a los burgaleses». Por ejemplo, el «proyecto del bulevar de la calle Vitoria» que plantea el grupo socialista.

La respuesta del PSOE y Vox es prácticamente similar y contundente. La comisión de investigación seguirá sus pasos para determinar hasta qué punto se han cometido irregularidades. Después, como es lógico, se tomarán las decisiones oportunas. No obstante, Temiño asegura a este periódico que «no nos temblará la mano a la hora de ir al juzgado porque los hechos que estamos viendo, sesión tras sesión, dan indicios de que las cosas no se han hecho bien».

De cara a la próxima sesión, prevista para el 5 de noviembre y con el foco puesto sobre los impagos a las bandas locales que actuaron en el espacio de los Cuatro Reyes, la oposición ha solicitado la comparecencia del exasesor de la alcaldesa, Francisco Salvador; la edil 'popular' Carolina Álvarez; el exgerente de Cultura, Luis Simancas; el músico burgalés David Send y Rubén de Miguel (Producciones Salas).