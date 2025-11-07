Los clientes del comercio de Centro Burgos tendrán descuentos en aparcamiento

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Con el objetivo de apoyar al comercio local, la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) y la asociación de comerciantes Centro Burgos han suscrito un convenio de colaboración para implementar descuentos en el aparcamiento a los clientes de los negocios adheridos a la entidad comercial.

De esta manera, tal y como señaló la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, los clientes de los comercios adheridos a la asociación contarán "con vales descuento de entre el 40 y el 50%" para aparcamiento.

Los vales se entregarán en los propios establecimientos y estarán financiados al cincuenta por ciento por ProBurgos y por la asociación de comerciantes. "No es un modelo nuevo. Ya se venía haciendo con el parking del Fórum, pero ahora sumamos una de las plantas del aparcamiento de Plaza España, cuya gestión ha vuelto a manos municipales hace unos meses".

La medida tiene un doble objetivo: "favorecer la accesibilidad al centro de la ciudad y mejorar la experiencia de quienes compran en el comercio local, que al final es quien mantiene activo el corazón del centro urbano".

Para la presidenta de Centro Burgos, Patricia Gil, esta medida para empresarios y clientes pretende "seguir ofreciendo mejoras que favorezcan las compras en un sector que no está pasando por su mejor momento". Esta "es una manera de ser accesibles a los consumidores, de fidelizarles y de resultar más atractivos para mejorar el ticket medio", añadió, al tiempo que puso de manifiesto la "importancia de que el sector cuente con el apoyo de las administraciones públicas".

La medida ya está en marcha y ambas partes señalan que "el objetivo es que sea duradera y traiga beneficios al sector".