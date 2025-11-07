¿Vas a comprar bonos al consumo en Burgos? Atento porque cambia el formato de adquisición y de canje

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Cambio en el modelo. Los bonos al consumo llegan a la capital burgalesa un año más, pero lo hacen con cambios. La campaña arranca el 12 de noviembre, momento en el que los ciudadanos empadronados en Burgos podrán adquirir los bonos para canjearlos hasta el 10 de diciembre. Una campaña que "se ha demorado en el tiempo más de lo deseado a la espera de contar con toda la documentación necesaria a aportar por la empresa encargada de la plataforma de compra" y que "este año suma la incorporación de un aval", tal y como señaló el concejal de Comercio, César Barriada.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Burgos lanza 252.000 bonos para comercio con un presupuesto de 1,26 millones de euros y 28.000 bonos para hostelería por valor de 140.000 euros.

El cambio sustancial de la campaña llega con la forma de compra de los bonos. Hasta ahora el ciudadano pagaba el 60% del coste de los bonos que adquiría y después los canjeaba directamente en el establecimiento. Ahora, "el ciudadano comprará bonos por un coste de 5 euros cada uno. Después los canjeará en el comercio o local, por lo que tendrá la posibilidad de hacer el pago del producto adquirido tanto con tarjeta como con dinero en efectivo en el propio establecimiento".

Así lo explicó el concejal responsable del área, quien señala que este nuevo formato "deja a un lado la compra online como tal" y "permitirá a los comerciantes contar con dinero líquido en la caja".

Otra de las novedades pasa por el plazo de gasto. Así, una vez terminado el plazo para canjear los bonos, "los que no se hayan gastado retornarán al Ayuntamiento y volverán a salir a la venta para que quienes no tuvieron la oportunidad de adquirirlos". Esa segunda campaña se desarrollará entre el 11 y el 17 diciembre.

La tercera novedad de la edición es que se suman a la lista de comercios adheridos, sectores que hasta ahora no habían tenido opción a hacerlo. Así, Barriada apuntó que "se sumarán a la campaña comercios dedicados a la fotografía, reprografía y copistería o establecimientos de venta de productos industriales no alimenticios, entre otros".

Ignorados

Patricia Gil, presidenta de la asociación de comerciantes Centro Burgos, volvió a lamentar que "un año más los bonos al consumo llegan en el peor momento: entre el Black Friday y el arranque de la campaña de Navidad" y criticó que "las asociaciones de comerciantes nos sentimos ignoradas y no escuchadas".

Para la portavoz de la entidad, la campaña de bonos "es una herramienta que ayuda mucho al pequeño comercio", que "no está pasando por el mejor momento", pero "debe llegar en el momento en el que más se necesita y cuando las ventas son muy bajas como verano o el arranque de temporada entre finales de septiembre y octubre".

Para que esto ocurra, afirma que "la campaña debe incluirse en los presupuestos del Ayuntamiento de Burgos y no en la modificación presupuestaria porque hacerlo en esta última significa retrasar la campaña al momento de mayor trabajo del sector y congelar las posibles ventas de noviembre hasta ese instante".

En este sentido, el concejal de Comercio aseguró que "se ha escuchado a las asociaciones de comerciantes" y es que "gran parte de los cambios implementados en esta campaña vienen dados por ese diálogo con los profesionales del sector".

Además, el popular ha afirmado que el próximo año, el comercio contará con 1,5 millones de euros para "desarrollar diversas iniciativas aún por determinar" pero entre "las que podría incluirse la nueva campaña de bonos" porque, aseguró, "la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, nunca ha dicho que vaya a eliminarse".