Vox se decanta por celebrar la jira del Curpillos 2026 en la Quinta

La gran mayoría de los asistentes se mostraba partidario de nov moverse de la Quinta.Oscar Corcuera

«Creemos que, tal y como señalan las peñas, la celebración de la jira del Curpillos de 2026, debería celebrarse este año en la Quinta». Así lo apuntó el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez- Acitores.

El concejal señaló que «se puede considerar que el Parral sigue en obras porque hay decenas de plantas, arbustos y árboles recién plantados que necesitan protegerse para que ‘cuajen’».

Ya de cara al 2027, la formación apuesta por devolver la celebración a su barrio, Las Huelgas. Eso sí, Martínez- Acitores avanzó que «tal vez sea el momento de encontrar un emplazamiento alternativo al Parral en el mismo entorno para que la fiesta no pierda su carácter histórico, religioso y militar».

En caso de que finalmente la jira se traslade de forma definitiva a la Quinta, el portavoz de Vox apuntó la necesidad de «reforzar la celebración tradicional en Las Huelgas».

En otro orden de cosas, el concejal avanzó que su formación presentará una proposición el Pleno municipal para solicitar al Gobierno central la reversión de la Zona de Bajas Emisiones. «Ya hay sentencias judiciales en España y en Europa que están anulando estas zonas por el perjuicio que causan a los ciudadanos», recordó, al tiempo que criticó «la hipocresía del PSOE y del PP con esta cuestión».

Por su parte, el concejal Ignacio Peña, puso la lupa sobre las obras de rehabilitación de los edificios de Policía Local y Bomberos. «A falta de tres meses de que finalice el plazo, queda mucho trabajo por hacer. No acabar en plazo supondrá perder los tres millones de euros de Fondos Europeos».

Peña dio un voto de confianza al equipo de Gobierno, pero pidió a los populares «un refuerzo serio de las obras para que se pueda llagar a tiempo».