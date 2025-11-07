Así es el pisito de diseño 'made in Burgos' que la FEC ha instalado en el Paseo de Atapuerca en fotos

Dos mujeres observan el dormitorio de matrimonio, con una bañera-roca impresionante, en una de las dependencias de Muestracasa.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Muestracasa es un proyecto largamente esperado por las 18 empresas vinculadas al equipamiento de la persona asociados a la Federación de Empresarios del Comercio, (FEC). Entre todas ellas han equipado un pisito de diseño en el Paseo de Atapuerca. Cuatro contenedores donde muestran las múltiples posibilidades de vestir su casa sin salir de Burgos. «Intentamos mostrar, igual que salen a la calle las flores, los libros o la moda, en este caso la decoración del hogar que esperamos que genere interés entre los burgaleses que pasean por aquí y que se vea que, de verdad, tenemos un comercio aquí en Burgos con el que se puede contar para casi cualquier cosa», señaló la presidenta de la FEC, Consuelo Fontecha, en la inauguración de Muestracasa que se mantendrá hasta el 16 de noviembre.

El piso desplegado con los mejores materiales está equipado por una cocina de diseño, un rincón de relax, un dormitorio de matrimonio con una espectacular bañera-roca, una habitación infantil y un salón completamente equipado en cuatro contenedores de reducidas dimensiones. «Es una iniciativa muy positiva, en la que creímos desde el primer momento, que impacta de manera directa en todos los ciudadanos que pasean por aquí y que permite poner en valor un sector como el equipamiento de la persona que, por todo lo que podemos ver en estas instalaciones, muestra una gran calidad de productos y las distintas posibilidades que cada uno tiene para esos cambios o modificaciones que queramos realizar en la vivienda», señaló el concejal César Barriada.

Los contenedores son el nuevo elemento de actividades en el ámbito urbano con el que cuenta la concejalía y «estamos orgullosos de que sea la FEC quiénes los pongan en valor porque estamos convencidos de que no será la última oportunidad en la que podamos aprovechar este contenido expositor que puede acoger muchas iniciativas», remarcó el edil de comercio.

En este caso, la propuesta pasa por incidir de manera directa en el paseo de los burgaleses para generar impacto. Los contenedores contarán con referencias de los comercios donde se pueden encontrar cada uno de los elementos de decoración y mobiliario. El objetivo es que los contenedores se mantengan como un escaparate constante «queríamos aprovechar el horario de noche para que la iluminación también luzca de alguna manera».

La iniciativa consiste en una especie de muestra urbana que se mantendrá accesible al público desde este viernes y hasta la próxima semana para que «puedan disfrutar de lo que contienen», pero no está prevista ni visita guiada ni talleres de asesoramiento.

El comercio local dedicado al equipamiento del hogar quiere mostrar así su fortaleza y versatilidad frente a versiones de multinacionales del sector que estandarizan los hogares. Una fortaleza por la que el sector «no esta penando tanto como otros, defendemos bastante bien el mercado frente a esas competencia», remarcó Fontecha. Con esta iniciativa reivindican un poco más sustituyendo los escaparates de sus tiendas para acercarse a los viandantes el centro de la ciudad y mostrar todo lo singular que puede ser su hogar sin salir de Burgos.