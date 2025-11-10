Digivit se adelanta a la Feria de Lerma y amplía su alcance a toda la cadena de valor del vino

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La segunda edición de Digivit, el Foro-Expo Internacional de Digitalización en Vitivinicultura, se celebrará los días 29 y 30 de abril de 2026. Se adelantará, pues, a la tradicional Feria de Lerma que acogía su nacimiento en 2025 para, visto el exitoso resultado, "facilitar el desplazamiento y la asistencia de los profesionales interesados en ambos eventos y aprovechar mejor las infraestructuras" de la Villa Ducal. De este modo, la cita histórica se mantendrá los días 1 y 2 de mayo y tendrá también, como novedad, un marcado carácter tecnológico, pero abierto al conjunto del sector agroalimentario, con el propósito de reforzar la conexión entre innovación, territorio y sociedad rural.

El cambio de fecha es una de las principales novedades de la segunda edición de Digivit, encuentro cuyos promotores, con la Diputación de Burgos al frente, quieren convertir en referencia, elevando de paso a Lerma a epicentro del desarrollo del sector. Tras el éxito inicial, la próxima cita ampliará su alcance (centrado en el estreno en la viticultura) a la transformación tecnológica "en toda la cadena de valor del vino, desde la viña hasta la copa", subrayó Álvaro Herrero, presidente de Digivit, para precisar que, en este sentido, se abordarán también aspectos relevantes como "la comercialización, la publicidad, el turismo o la sostenibilidad, además de elementos clave como la ciberseguridad".

Además, la nueva edición contará con el respaldo de dos de las principales entidades del sector, la Federación Española del Vino y la Plataforma Tecnológica del Vino, que "suman fuerzas" junto con el resto de entidades organizadoras para que Digivit sea efectivamente ese evento de referencia nacional e internacional que pretende ser. Crece así una estructura organizativa que ya integra la Institución Provincia, a través de Sodebur, la Universidad de Burgos, el Ayuntamiento de Lerma y DIH-LEAF. En este sentido, constituirá un Comité Técnico de Expertos integrado por representantes de las principales organizaciones vitivinícolas, que se encargará de garantizar el máximo rigor técnico, la calidad y la relevancia de los contenidos del congreso.

Más allá de las ponencias que nutrirán el programa que se desarrollará, además de en la carpa del recinto ferial en otros espacios del municipio, Digivit volverá a combinar en 2026 "la demostración tecnológica con la participación activa del sector vitivinícola y agroalimentario". Así, entre las exhibiciones previstas, se incluirán demostraciones de drones, tractores y nuevos robots autónomos, de la mano también del Instituto Tecnológico de Castilla y León, además de soluciones innovadoras aplicadas a la sostenibilidad y la eficiencia en bodega.

En cuanto a la financiación, la Diputación de Burgos mantiene el apoyo económico comprometido para la primera edición, que asciende 120.000 euros. Se trata, no obstante, de un presupuesto "de partida", según precisó Herrero, pues en los meses que restan hasta la celebración podría incrementarse con nuevas colaboraciones.

La cita de 2025 logró una amplia repercusión internacional con seis países participantes (Alemania, Portugal, Francia, Italia, México y Chile) y contó con la presencia de más de 35 entidades, 30 ponentes, 20 intervenciones técnicas, cinco mesas redondas, 13 demostraciones tecnológicas y 15 expositores.

De enumerar los datos se encargó el gerente de DIH-LEAF, Mauricio Rodríguez, que destacó en su positivo balance la oportunidad que Digivit brinda para establecer vínculos locales, nacionales e internacionales que en su estreno "ya dieron lugar a acuerdos de colaboración".

Cumple, por tanto, el objetivo que la Diputación de Burgos se propuso alcanzar al impulsar esta iniciativa que nacía de la mano de la Feria de Lerma, el proyecto que "representa nuestro compromiso por cuidar la herencia del mundo rural y hacerla crecer, convirtiendo la innovación en un motor de desarrollo para el territorio"

Por su parte, el vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos, Delfín Ortega, destacó el papel clave de la institución: "No es un actor secundario, sino un pilar fundamental en el ecosistema que sustenta Digivit".

Al hilo, Ortega explicó que la UBU trabaja desde hace años en áreas con gran proyección de futuro como la inteligencia artificial, el Big Data, la sensorización, la robótica o el blockchain aplicados al sector del vino.

Para Ortega, la iniciativa es, en todo caso, el "fruto de una colaboración ejemplar público-privada y académica", modelo que "permite abordar retos con mayor eficacia", y su nueva edición "no es una repetición, sino una evolución", ya que "ampliará su oferta". Defendió, además, que "la digitalización del sector no es una opción, sino una necesidad estratégica", y desde Burgos, dadas sus circunstancias y características, "podemos liderar esa transformación nacional e internacional". "Digivit supone también una oportunidad única para evidenciar el impacto de la investigación en el sector primario", apostilló.