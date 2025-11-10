En tiempo y forma para el Grado de Medicina en Burgos: «Empezaremos sí o sí en septiembre de 2026»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Sin apenas novedades pero con la certidumbre, salvo sorpresa, de que el Grado de Medicina de la Universidad de Burgos arrancará según lo previsto. «Empezaremos sí o sí en septiembre del próximo año», aseguraba este lunes el rector de la UBU, José Miguel García, justo después de reunirse con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, para abordar distintos asuntos. Entre ellos, los plazos que se manejan para poner en marcha la titulación y el desarrollo futuros proyectos relacionados con el ámbito de la investigación.

En materia de financiación, Mañueco no precisó cantidad alguna pese a manifestar su «compromiso» tanto con la UBU como con el resto de universidades públicas de la Comunidad. «Todo sería más fácil con el presupuesto de la Junta», alegó antes de pasar la pelota al PSOE y Vox, a los que pide más «altura de miras» y menos «pinza política».

Similar respuesta la del mandatario regional al ser preguntando en relación a la nueva Ley de Universidades. Según replicó, el Gobierno central no asegura «financiación suficiente» para implantar la normativa con «mayor rapidez». No en vano, insistió en que la Consejería de Educación ya se ha puesto manos a la obra para que las universidades cuenten con fondos suficientes.

Sobre las obras que se acometerán en el hospital Divino Valles para alojar la futura Facultad de Medicina, la única certeza es que el complejo estará listo, de manera parcial, para comenzar el curso 2026-2027. Tal y como detalló el rector, la redacción del proyecto está a punto de finalizar e inmediatamente se iniciará la fase de licitación. Obviamente, se buscará la «mayor celeridad posible» sin perder de vista, eso sí, que una actuación de tal magnitud podría prolongarse «tres o cuatro años».

También queda pendiente el dictamen de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) tras la aprobación, el pasado mes de octubre, de la Memoria de Verificación del Grado por parte del Consejo de Gobierno de la UBU y su posterior remisión a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El informe, indicó García, llegará en diciembre y no le cabe duda de que «será positivo». De no serlo, habría margen de maniobra para cumplir con las mejoras propuestas y elevar la propuesta definitiva en un plazo aproximado de dos meses.

Por otro lado, Mañueco quiso poner de relieve el papel que jugará el Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos (IBioBurgos), un «compromiso cumplido» que permitirá impulsar proyectos «a corto, medio y largo plazo» generando «mucha satisfacción al sistema sanitario público». En su opinión, esta dotación traerá consigo «muchas posibilidades de futuro» y, además, afianzará la «creación de empleo».