Varios colectivos culturales y sociales de Burgos alzan la voz para denunciar la situación de "abandono e incertidumbre" que atraviesan "numerosos proyectos" de la ciudad. En un manifiesto conjunto rubricado por la Asociación de Artes Escénicas La Parrala, el Centro de Creación Contemporánea Espacio Tangente, la Asociación Saltando Charcos, la Unión de Músicos de Burgos y personas participantes del club de lectura de las bibliotecas municipales Gonzalo de Berceo y Miguel de Cervantes aseguran que este panorama pone en riesgo la continuidad de la vida cultural burgalesa.

"A día de hoy, persisten los retrasos en los pagos y la firma de convenios, impagos de facturas de meses, la inestabilidad de programas y escuelas municipales o teatros cerrados sin intención de levantar pronto el telón", denuncian, para criticar, además, que "programas de intervención social y cultural" se adjudiquen "a empresas que solo buscan lucro económico, desplazando a asociaciones de Burgos que hacían ese trabajo como nadie, por conocer perfectamente el ámbito en el que actuaban".

Los firmantes aseguran que la ineficacia se ha "agudizado" en el presente mandato y que "da igual quién esté al frente de la Gerencia de Cultura o de la Concejalía de Asuntos Sociales", pues, lamentan, "la inoperancia como se observa es manifiesta". "Desconocemos si es por colapso administrativo, falta de personal o exceso de celo, si es por culpa de una burocracia infernal, o por falta de voluntad política", añaden y urgen soluciones, sea cual sea la causa. De hecho, el manifiesto tilda de "paradójico" que Burgos aspire a convertirse en Capital Cultural Europea 2031 "mientras abandona y precariza a su propio tejido cultural".

En este contexto, los colectivos exigen "que se apueste por los colectivos, espacios, grupos y personas que dedican su vida, en muchos de los casos de manera voluntaria, a proyectos culturales, sociales y comunitarios".

Reclaman también que los convenios y subvenciones "se hagan efectivos a principios de año, no con posterioridad como ocurre en la actualidad", y que "se paguen cachés a grupos de teatro, música y artistas en tiempo y forma, y no con meses o incluso años de retraso".

El documento hace además una llamada a la reflexión colectiva: "Queremos preguntar a este Ayuntamiento y a la sociedad en general qué modelo de ciudad queremos. Si uno en el que solo se primen las grandes infraestructuras y los eventos culturales vacíos de contenido anunciados a bombo y platillo, en el que la cultura de base languidece y las empresas externas precarizan sueldos y empobrecen servicios o un modelo que cuente con las personas que hacemos ciudad, con la ética y la vocación por delante". "Es el momento de decidir", apostillan.