Paredes alerta del «desmantelamiento que el PP ha llevado a cabo en el área de Mujer»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Desmantelada». La concejal del grupo municipal, del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Estrella Paredes, alertó de que «el equipo de Gobierno está desmantelando las políticas del área de Mujer». «La situación es preocupante», aseguró, al tiempo que recordó que «el PSOE ya advirtió de que la desaparición de la concejalía iba a suponer la pérdida o empeoramiento de los recursos destinados al apoyo a la mujer».

La edil explicó que la última comisión del área de Infancia, Familia e Igualdad «ha puesto de manifiesto que el PP no está haciendo nada por mantener las políticas de apoyo a la mujer implementadas por el anterior gobierno socialista ni por aquellas que dan servicio desde hace años a mujeres en riesgo como la Casa de Acogida».

Precisamente, sobre esta última, Paredes recordó que el centro sigue «a la espera de la adjudicación del contrato para la gestión» y que «el Ayuntamiento sigue estudiando si se hace con perfiles propios o de forma externa». En cualquier caso, la edil señaló que es «muy importante que las personas que se encarguen de la casa estén formadas y cualificadas» para que «el servicio no pierda calidad». Además, se preguntó qué va a ocurrir con las familias y menores que están en la casa mientras se resuelve la situación.

Por otra parte, la concejal lamentó que «ninguna empresa haya concurrido para la gestión del botón del pánico» y puso de manifiesto que «se ha dejado sin alternativa a las mujeres que lo estaban utilizando». En este sentido, la socialista apunta que desde el grupo municipal se propuso al equipo de Gobierno que esos botones fueran usados por las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, una opción que «también han descartado» por lo que «los botones están en el cajón del olvido».

«También se han dejado de lado las campañas y formaciones a comercios y establecimientos hosteleros sobre los puntos violeta», lamentó la concejal, quien recordó que «existe el material para hacerlo, pero no se mueve ni un dedo». Así, reiteró la importancia de «seguir formando a los profesionales de ambos sectores para conseguir sumar puntos violetas en la ciudad».

Tampoco hay «nada» sobre los puntos violetas de las Fiestas de San Pedro y San Pablo. Paredes asegura que tras preguntar si se incluirá esta medida en el presupuesto de 2026, la concejal responsable del área afirmó que «no está pensado». Una respuesta que para la socialista «deja a las claras» que «el PP gobierna a golpe de improvisación».

De cara a la conmemoración del 25 de noviembre. Día Internacional de la Violencia de Género, la socialista lamentó que el Ayuntamiento de Burgos «únicamente ha programado una sola actividad» lo que «pone de manifiesto el poco interés que el equipo de Gobierno tiene en este día y en concienciar sobre la erradicación de las violencias machista».

En este mismo sentido, Paredes lamentó que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Burgos solo invirtiera 2.400 euros en desarrollar las actividades conmemorativas, mientras «pone en marcha la Oficina de la Maternidad creada por Vox para informar a mujeres sobre recursos de los que ya se informa».

«Se ríen de la oposición y se ríen de las mujeres de esta ciudad», aseguró Paredes, quien avanzó que «las nueve asociaciones que componen la comisión de Igualdad han enviado un escrito al Ayuntamiento de Burgos pidiendo explicaciones por todas estas cuestiones».