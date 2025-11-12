Del aula a la vitrina: Estudiantes de FP crean escaparates únicos para lograr un Burgos más sostenible

Algunos de los alumnos participantes y responsables de la iniciativa posan frente a uno de los comercios participantes.TOMAS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Unir sostenibilidad, educación y comercio a través de los residuos, el arte y la creatividad. Ese es el objetivo de la iniciativa ‘Escaparatismo Sostenible’ del programa ‘Yo soy comercio sostenible’ en el que están adheridos cuarenta comercios de la ciudad.

El programa, que coincide con la Semana Europea de la Reducción de Residuos, cumple cinco años de recorrido y está protagonizado por once establecimientos de la ciudad y más de una treinta de alumnos del segundo curso de los ciclos formativos de Grado Medio en Actividades Comerciales y el Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales del colegio La Merced- Jesuitas de la capital burgalesa.

Así, promoviendo la economía circular y la creatividad sostenibles a través de los espacios comerciales que son más cercanos a la ciudadanía como son los escaparates, se logra un doble objetivo: «Sensibilizar sobre la importancia de convertir los residuos en recursos y acercar a la juventud al comercio local de Burgos para que conozcan la cultura y la gestión de los negocios tradicionales y encontrar en ellos una posibilidad profesional», señaló Marta Sanz, coordinadora técnica del programa.

Ya con los objetivos marcados, los alumnos se han organizado en nueve grupos de trabajo. Realizarán el montaje de escaparates el viernes y durante dos semanas los burgaleses podrán disfrutar de sus creaciones. «Para realizar estas creaciones cuentan con materiales reciclados y de desecho como cartón, plástico, papel, cuerdas, telas, etc.», apuntó Loreto Pérez, presidenta de la Comisión de Comercio y Hostelería de la Cámara de Burgos.

Durante semanas previas, el alumnado participante ha diseñado, bajo la supervisión de sus profesores y de la diseñadora gráfica Andrea Bracho, diversos bocetos que han consensuado con los comerciantes. «Esta iniciativa, además, tiene valor académico y evaluable para ellos, y es que la actividad nos permite llevar a la práctica todo lo que estamos viendo en el aula de forma teórica», añadió la docente y coordinadora del proyecto en el centro educativo, Saray Capa.

Tras la instalación de los montajes, el equipo que haya creado el mejor escaparate sostenible recibirá como premio una masterclass relacionada con el ámbito del diseño y un galardón que se entregará en la Gala del Reconocimiento al Comercio Sostenible.

El programa ‘Yo soy comercio sostenible’ cuenta con un itinerario interactivo en su propia web en el que además de una ruta por los cuarenta comercios sostenibles de la capital burgalesa, también se puede consultar el listado de establecimientos que participa en esta edición de escaparatismo.

«El proyecto, promovido en 2021 por la cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Burgos quiere que el comercio local alcance mayores cotas de sostenibilidad en sus tres dimensiones: medioambiental, con un ahorro energético y la reducción y gestión de residuos; social, generando sinergias entre comerciantes y espacios de colaboración ciudadana; y económica, apoyando a los negocios participantes para lograr un crecimiento y desarrollo duraderos», aseveró Pérez.

Para dar visibilidad a la iniciativa, se ha creado un cartel específico con la temática ‘Muévete hacia lo sostenible’ con el que se invita a la población a realizar compras teniendo en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos de su producción y el ciclo de vida del producto. «Como Ayuntamiento seguiremos apostando por estas iniciativas que ponen en valor el comercio local y que unen centros formativos y mercado laboral», apuntó el concejal de Comercio, César Barriada.