Unidos por el Tren Directo: La sociedad y los grupos políticos apoyan la reivindicación en Burgos

Un sábado más, pero no un sábado cualquiera. Este 15 de noviembre se escenificará la unidad de la sociedad burgalesa y de los representantes políticos de las instituciones locales que, con una sola voz, volverán a reivindicar la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos.

La alcaldesa, Cristina Ayala, acompañada por los portavoces de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Burgos: Josué Temiño (PSOE), Andrea Ballesteros (PP), Fernando Martínez-Acitores (Vox), así como Carlos Temiño, vicepresidente de Sociedad Civil Burgalesa, Socibur, han presentado la manifestación que se desarrollará en pocos días.

"Toda la sociedad está de acuerdo en que el Tren Directo es una necesidad para la ciudad". Con esta frase resumía Ayala, el sentir de los participantes en la rueda de prensa en la que se ha hecho un llamamiento a los burgaleses para que sea mayoritaria y se escuche esta reivindicación con más fuerza que nunca en Madrid. La cita será el próximo sábado, a las 13.15 horas, en la Plaza Mayor y con ella se cumplen ocho años de movilizaciones y 14 desde que la línea férrea está cerrada.

La plataforma Sociedad Civil Burgalesa (Socibur) es la que ha mantenido el pulso sábado a sábado y, por ello, Ayala agradecía su "perseverancia". "Hay que ser don Erre que Erre porque hay que seguir demostrando que la ciudad, la sociedad civil, por un lado, y de su mano también los políticos que hoy estamos representando en esta mesa a toda la Corporación, y, por tanto, a toda la ciudad, pedimos que el tren directo sea una realidad".

El vicepresidente de Socibur, Carlos Temiño, por su parte, explicaba que después de 14 años con la línea cerrada y ocho de lucha, "la ciudadanía tiene la sensación de que se nos está tomando el pelo. Por eso ver hoy juntos a los tres grupos políticos es una gozada: Burgos tiene que hablar con una sola voz", reivindicaba.

El portavoz socialista, Josué Temiño, ha recordado que "la ciudad lleva ocho años saliendo a la calle por una causa justa y necesaria" y ha valorado la unidad de todas las formaciones políticas en defensa del proyecto.

Fernando Martínez-Acitores, portavoz de Vox, ha coincidido en que "esta es una reivindicación de todos los burgaleses, más allá de ideologías", y ha reclamado al Gobierno central que "dé una respuesta definitiva y un calendario claro" para la recuperación de la línea.

Ni el representante de Socibur ni los políticos han caído en el pesimismo, a pesar de la falta de noticias a favor de la reanudación del servicio para mercancías y por qué no para pasajeros, y han argumentado razones para invertir en esta línea férrea. Por ejemplo, tanto la representante del PP como el concejal socialista han recalcado que "no es imposible" porque la línea ha existido durante décadas dando un servicio que ha sido siempre reconocido, hasta que se produjo el hundimiento en el túnel de Somosierra. "Seguro que será caro, pero es cuestión de priorizar inversiones", alegó Ayala.

En este sentido, Martínez-Acitores insistió en que la línea está hecha y no tiene un paso a nivel en toda ella, "tiene unas condiciones maravillosas".

El representante socialista en el Ayuntamiento se escudaba del tono crítico en algún momento de las intervenciones, ya que actualmente gobierna el PSOE y el ministro Óscar Puente ha afirmado que no se iba a abrir, explicando que los presupuestos generales han dedicado una partida relevante (400.000 euros) a un estudio técnico al que hay que esperar para poder valorar después sus conclusiones.

"No vamos a buscar culpables ni ha mirar hacia atrás, sino que hay que enfocarse en el presente y el futuro y esta infraestructura es necesaria para Burgos, pero también para Segovia y Madrid, por tanto, la necesita España", apuntaba Carlos Temiño, que asegura que no es capaz de entender "el motivo por el que Zaragoza, por un lado, y Valladolid, por otro, nos están haciendo un paréntesis cuando la línea recta se define como la trayectoria más corta y directa que une dos puntos".

Desde el punto de vista de Socibur, el objetivo más próximo es lograr que se llene la Plaza Mayor este próximo sábado para que el sonido por el Tren Directo "llegue a las faldas de Somosierra" con contundencia.

Por cierto que la alcaldesa, ha vuelto a invitar al ministro Óscar Puente a visitar Burgos para que conozca de primera mano porqué los burgaleses reclaman con rotundidad esta infraestructura férrea. Así, indicaba que si se pasase una mañana "con todos nosotros seríamos capaces de convencerle de la necesidad que tenemos de este proyecto para la provincia".