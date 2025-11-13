La reforma del edificio de Policía Local se encarece en 358.441 euros y terminará en febrero

Estado de las obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio sede de Policía Local y Bomberos de Burgos.TOMÁS ALONSO

La Junta de Gobierno acaba de aprobar el proyecto modificado número uno de la obra de rehabilitación integral sostenible del edificio de Policía Local y Bomberos, de la avenida Cantabria. Hace unos meses, cuando se comentó la necesidad de ese modificado, se hablaba de un encarecimiento en las obras de aproximadamente 200.000 euros, pero finalmente ascenderá a 358.441 euros con el IVA incluido. Se trata de un 4,91% más sobre el precio en el que se adjudicaron los trabajos, 7.303.140 euros, a la empresa Hermanos Rubio-Grupo Herce.

Según la información facilitada por la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, el nuevo plazo de finalización de los trabajos para acometer las actuaciones incluidas en este modificado es el 12 de febrero (24 días naturales más), con lo cual se cumpliría el límite marcado por Europa para justificar los fondos europeos destinados a este proyecto (3,3 millones de euros) cuyo plazo acaba a 31 de marzo.

Las mejoras contenidas en el modificado se corresponden con una serie de actuaciones que se van a realizar en materia de instalaciones y conexiones (conducciones y tuberías) necesarias para acometer a futuro nuevas obras de mejora del edificio y que hay que realizarlas ahora para no tener que levantar nuevamente suelos y pavimentos, según explican fuentes municipales.

Ballesteros explicaba que Urbanismo ha dado a esta reforma prioridad absoluta y destacaba que se van certificando importantes cantidades de los trabajos que se están desarrollando en estos últimos meses. A fecha 30 de junio se había certificado 1.524.780 euros y quedaba por ejecutar otros 3.747.428 euros de obra. La adjudicataria se comprometió a certificar 575.000 euros mensuales hasta noviembre y luego alrededor de 400.000 al mes hasta llegar a los 7.303.140 euros en los que se adjudicaron las actuaciones.