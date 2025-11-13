Arnaiz plantea destinar parcelas municipales en el bulevar a la construcción de viviendas sociales

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista no descarta plantear a medio plazo un nuevo pleno monográfico sobre políticas de vivienda en la búsqueda de soluciones a este problema que es prioritario para la población burgalesa, a pesar de la falta de acuerdos en el celebrado el pasado 4 de noviembre.

El concejal Julio César Arnaiz hace un llamamiento al resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Burgos para dejar las siglas a un lado y planificar medidas a largo plazo como la construcción de 3.000 viviendas de alquiler social en los dos próximos mandatos.

Desde su punto de vista, el Ayuntamiento de Burgos tiene mucho que hacer en la mejora del acceso a un primer piso para la población más joven e insiste en la necesidad de poner a disposición de este objetivo el Patrimonio Municipal del Suelo (PMS). Así, plantea que la ciudad podría desistir de vender suelo a promotores privados en la zona del bulevar ferroviario para incorporar a ese barrio viviendas sociales. «Se van acumulando torres con pisos de 400.000 euros y no sería este el momento de hacer VPO en el bulevar, ¿Qué va a ser la ciudad de los ricos el bulevar, mientras los trabajadores se van a la periferia?», se pregunta.

El socialista asegura que Europa se «está poniendo las pilas» ante la distancia que se ha abierto entre el precio de la vivienda y los salarios, que puede generar una fractura social e irresoluble. «Si en el año 1990 una persona necesitaba 27 sueldos brutos para adquirir una vivienda, hoy necesita 37 veces más, o sea, más de 120 sueldos brutos para comprar una vivienda», sostiene.

Arnaiz indica que la ciudad tiene 190 millones o más en Patrimonio Municipal del Suelo que debería destinar, por un lado, a promover vivienda social y, por otro, a vender para generar más ingresos para la promoción. Desde su posición en el PSOE, el edil seguirá introduciendo el debate en las distintas comisiones municipales en busca de «receptividad» por parte del PP y Vox, ya que opina que la ciudad necesita planificación a largo plazo. «En el Pleno del otro día me quedé desolado, pero no abatido», advierte.