PP y Vox dicen ‘no’ a crear una Sociedad Municipal de Vivienda en Burgos

No ha habido consenso. Partido Popular y Vox han votado en contra de la propuesta del grupo municipal socialista que recogía medidas para combatir «el grave problema de la vivienda que persiste y que cada vez está más enraizado en nuestra sociedad», tal y como señaló el concejal del PSOE, Julio César Arnaiz, en la presentación de la propuesta durante el Pleno extraordinario.

Si bien tanto equipo de Gobierno como Vox se mostraron «de acuerdo» en el «fondo de la medida», aludieron que no lo estaban en la forma para votar en contra de la propuesta de los socialistas que centraba los tiros en crear una Sociedad Municipal de Vivienda «suficientemente dotada en presupuesto y en personal» para gestionar el patrimonio municipal del suelo y el parque de vivienda municipal.

Además, los socialistas apostaban por crear un observatorio para tantear la situación del mercado en tiempo real para que «los datos no vengan siempre de Idealista». De esta forma, se podría recabar información sobre demanda habitacional, umbrales de renta o el número de inmuebles vacíos o en alquiler que hay en la ciudad.

Entre las medidas, Arnaiz volvió a destacar un objetivo a cumplir: la construcción de hasta 4.000 pisos en dos legislaturas, buscando «apostar por un modelo de alquiler vitalicio en vivienda pública», señaló el concejal del PSOE. La idea, según esgrimió, sería ofrecerlas en régimen de alquiler por un importe máximo de 300 euros mensuales.

Precisamente la creación de este parque de viviendas es el que hizo al presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, pedir los socialistas que «bajen los pies al suelo», ya que «es imposible que un ayuntamiento construya tal cantidad de viviendas». No solo «por capacidad económica» sino porque «el sector de la construcción no permite crear más de 500 viviendas al año por falta de mano obra».

En este sentido, Manso señaló además que «la creación de vivienda de alquiler protegido no tiene cabida en la empresa pública», sino que «debe ser fruto de una colaboración público- privada» y puso como ejemplo «la promoción de viviendas que la VideBurgos de Fundación Caja de Burgos construirá con apoyo del Ayuntamiento».

Sobre esta cuestión, Arnaiz recordó que la propuesta socialista también plantea establecer un «marco de diálogo con entidades con capacidad de gestión para suscribir convenios de colaboración en la promoción y gestión de viviendas de alquiler a precio limitado», como las fundaciones de las antiguas cajas de ahorros y otras entidades sin ánimo de lucro.

Para el popular, la clave para crear un parque de viviendas de alquiler social es facilitar a entidades privadas el suelo para hacerlo. A este tenor, recordó a los socialistas que «Burgos no solo cuenta con 150 millones de euros en patrimonio de suelo» sino que «cualquier suelo de uso dotacional puede utilizarse para la construcción de vivienda protegida, por lo que el patrimonio municipal en este sentido es aún mayor».

Precisamente sobre la creación del parque municipal, Manso echó en cara a los socialistas que «en su etapa de Gobierno únicamente comprara tres viviendas para su incorporación al parque», mientras que el PP «ya ha incorporado 24 inmuebles».

Lo hizo al tiempo que afirmó que su equipo de Gobierno «cumple» con un Plan de Vivienda «que no es del PP» y que planteó el PSOE en su periodo de mandato. Y es que la hoja de ruta de los populares pasa por «cumplir con el Plan de Vivienda que aprobaron los socialistas en el anterior mandato hasta tener uno propio del equipo de Gobierno», avanzó Manso.

A este tenor, el portavoz del PSOE y en aquel momento alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa recordó que el Plan de Vivienda 20203 -2029 fue «aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales, incluido el PP».

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores, señaló que «es necesario ser más precisos en lo que implicaría la creación de una Sociedad Municipal de Vivienda» y puso de manifiesto su preocupación porque la creación de este nuevo ente «implique más gasto público», por lo que votó en contra de la propuesta

El edil avanzó, además, que su formación llevará al pleno ordinario del mes de noviembre una propuesta en materia de vivienda y fiscalidad, recordó que «el 25% del precio de un piso viene derivado del pago de impuestos», una cuestión que «también es necesario abordar».