De un pequeño pueblo de 50 habitantes a México. Así es Agrae, el nuevo premio Joven Empresario 2025

Del pueblo y dedicado al campo. Es el ámbito en el que se mueve Agrae Solutions el proyecto empresarial que le ha valido a Jorge Miñón ganar el premio Joven Empresario de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Burgos. «Este premio nos da mucha proyección dentro de la provincia, a veces uno no es profeta en su tierra, pero también fuera a nivel de Castilla y León y otras zonas que trabajamos como Aragón o La Rioja», señaló el galardonado.

Agrae Solutions es una compañía con 14 años de trayectoria que ya gestiona 30.000 hectáreas y que da, mediante aplicaciones tecnológicas, nuevos cálculos para que los agricultores alcancen ahorros del 3o al 40% en gasto de fertilizantes y abonos. La iniciativa surgió en 2014 y está radicada en el pequeño pueblo de Ros. Miñón asegura con sorna que «estar en el pueblo que da nombre al dicho ‘me cagüen ros’ donde mejor iba a salir una empresa dedicada a fertilización que en un pueblo bien fertilizado».

Allí, con menos de 100 habitantes censados, esta empresa da trabajo a unas 13 personas, ocho en plantilla con agrónomos biólogos o ingenieros de telecomunicaciones. No solo eso trabajan en Castilla y León, Navarra, Rioja, Aragón, Castilla La Mancha Andalucía y han llegado a cruzar el charco hasta México. Al recibir el premio ha sido reivindicativo con las infraestructuras. Ha demandado el arreglo de la BU-622 asegurando que hubieran desarrollado más su trabajo.

El ganador, Jorge Miñón, junto a los finalistas: Francisco Juez (Binaural Audición), Lucia Echevarrieta (AJE), Adrián Peña (accésit por Ortomedicalcare) y Elena Cebolla (Elena Creativa).TOMAS ALONSO

Agrae ha sido la empresa seleccionada entre los cuatro finalistas, donde también recibió un accésit Ortomedicalcare, la empresa de comercialización de productos ortopédicos y de adaptación del hogar que dirige Adrián Peña en Medina de Pomar. «El reconocimiento y estar aquí es un impulso impresionante a nuestro negocio», señala.

Junto a ellos, en la gala de entrega de premios celebrada en la Casa del Cordón, estaban los otros dos finalistas entre los 15 negocios que se presentaron al premio. Elena Cebolla, con la empresa de marketing digital Elena Creativa que ofrece un servicio de visibilización en redes sociales y on line de negocios tradicionales desde Tubilla del Lago desde hace cinco años. También ha sido finalista Francisco Juez con Binaural Audición, un centro auditivo especializado en rehabilitación que abrió junto con otro socio hace cuatro años tras más de 12 dedicado al sector.

Es el único negocio de la capital, ubicado en la calle Vitoria 141, el resto son negocios del medio rural. Más de la mitad de los candidatos estaban ubicados en un pequeño pueblo de Burgos. «Creemos que, a raíz de la pandemia, ha habido muchas personas que han vuelto a casa, al pueblo donde veraneaban y allí han iniciado esos negocios lo cual es una buena señal teniendo en cuenta cómo tememos los pueblos de Castilla vacíos y con edad avanzada, pero hay gente joven que quiere volver al pueblo y asentar su sueño en el medio rural», señaló la presidenta de Aje, Lucía Echevarrieta.

El galardón, que se entrega desde el año 1996 y se unieron las ediciones capital y provincia en 2012, apuesta por un sector tradicional en un desarrollo empresarial que mira al siglo XXI. Pero, además, destaca la presencia de negocios asentados en el medio rural.

El premio, además del reconocimiento de la comunidad empresarial de la provincia y la visibilidad que da el ser ganador de un premio con tan larga trayectoria, incluye una escultura, la matrícula gratuita en el Máster Universitario Oficial de Marketing Digital de la Universidad Isabel I así como regalos en especie para su desarrollo empresarial y una experiencia MINI.

El jurado, compuesto por representantes de Ayuntamiento de Burgos, Sodebur, Fundación Caja de Burgos, Universidad Isabel I, Caixabank, Cámara de Comercio, FAE y AJE, además de un asesor jurídico de la asociación de jóvenes empresarios.