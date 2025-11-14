El Parral de 2026 se celebrará en La Quinta a petición de las peñas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos ha tomado la iniciativa de solicitar una prórroga para que en 2026 la jira popular que acompaña a la fiesta del Curpillos se celebre de nuevo, y por tercer año consecutivo, en La Quinta. En el consejo de administración de la Gerencia de Cultura se ha debatido esta mañana este asunto entre los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento y PP y Vox han votado a favor de la petición, mientras que el PSOE se ha abstenido.

La consecuencia, como indicaba el concejal Carlos Niño, es que el próximo 2026 la fiesta, prevista para el 12 de junio, se mantendrá en La Quinta, mientras que para 2027 se valorará de nuevo esta cuestión, si bien es cierto que la consulta popular desarrollada en las últimas semanas es favorable a que la jira regrese al parque del Parral.

La petición de las peñas se basa en las declaraciones que realizó la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, durante la inauguración de las obras de remodelación ambiental del Parral. En aquella cita, la responsable del organismo pidió cautela, ya que se acababa de realizar una inversión de 1,8 millones de euros y era necesario que las plantaciones arraigaran.

Esta es la explicación que ofrecía Niño, al finalizar el consejo de administración de Cultura, en relación con la solicitud presentada por las peñas, que como principales protagonistas de la organización del evento, han dado este paso adelante.

El popular asegura que la decisión definitiva sobre la ubicación se tomará en el 2027 que, por otro lado, es año electoral. De esta manera, aseguró que se atenderá la petición del Partido Socialista de recabar informes a las áreas municipales de Medio Ambiente, Patrimonio, Policía Local y Bomberos de cara a tomar una resolución. La medida de llevarla a La Quinta este 2026 "es técnica" y recordó que Patrimonio Nacional, propietario del recinto de El Parral, dio "toda la libertad para elegir la celebración", siempre que se garantizara su mantenimiento.

El Gobierno local ha destacado la "importancia de escuchar" todas las posiciones antes de adoptar una decisión definitiva. La votación, subrayado el edil, "no cierra el debate" y el análisis continuará durante los próximos meses.

Se da la circunstancia de que una amplia mayoría de los ciudadanos que participaron en la consulta online votó a favor de que la fiesta regrese al Parral, pero en la encuesta presencial que se desarrolló en la federación el resultado fue justo el contrario: los peñistas se inclinaron por La Quinta, pero en su urna apenas se depositaron 469 votos de los que 379 fueron a favor de La Quinta y 85 para el Parral. Mientras, en la telemática, se registraron 31.302 votos, con 18.197 para el Parral y 13.105 para La Quinta. Por 5.000 votos de diferencia ganó, por tanto, el Parral.

Desde el equipo de Gobierno, se había anunciado que se acataría el resultado de la consulta dada la abrumadora mayoría. "No tendría sentido preguntar a la ciudadanía y luego no hacer caso", indicó la alcaldesa, Cristina Ayala, para descartar que el desenlace haya supuesto una sorpresa, pues ambas opciones contaban con razones de peso.

Desde el resultado de esa encuesta hasta hoy, fue aumentando el tono de las críticas desde los grupos políticos de la oposición. Así, desde el PSOE se tildaba la consulta de 'fake' y Vox también se mostró favorable al desarrollo de la fiesta popular en La Quinta.

Los socialistas destacaron que el principal fallo de la encuesta ciudadana fue que no se fiijaron mecanismos para que «pudiera haber un voto único». Por lo tanto, cualquiera tenía la opción de pulsar la misma casilla el número de veces que quisiese. Al actual portavoz del PSOE, Josué Temiño, le parecía más idóneo dejar pasar un tiempo prudencial tras la reapertura de El Parral para que «los burgaleses vean cómo ha quedado el parque». Además, reclaman informes de las distintas áreas municipales como Policía Local, Bomberos, Medio Ambiente y Patrimonio para basar la decisión en criterios técnicos.

El grupo municipal de Vox respaldaba, por su parte, el pasado 7 de noviembre la posición de las peñas. Fernando Martínez-Acitores señaló que «se puede considerar que el Parral sigue en obras porque hay decenas de plantas, arbustos y árboles recién plantados que necesitan protegerse para que ‘cuajen’».