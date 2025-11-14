Vox Burgos es partidario de que eventos y fiestas se puedan pagar a cargo de la partida de distritos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox es partidario de que el presupuesto de los distritos, además de inversiones, pueda incluir gastos de funcionamiento de los barrios.

Desde el punto de vista del portavoz, Fernando Martínez-Acitores, esta sería una fórmula para conseguir que la ejecución del presupuesto pueda ser mayor, ya que a estas alturas del mes de noviembre de los más de 2,5 millones destinados a los cinco distritos se habrá gastado «prácticamente cero o 0,1», a falta de conocer datos oficiales que han reclamado al Partido Popular, pero que no les han sido facilitados. Insiste también en que las inversiones que se recojan deben tener carácter plurianual.

Como gastos de funcionamiento, el concejal se muestra favorable a que paguen campañas de sensibilización en los barrios, eventos e incluso las fiestas y explicó que, por ahora, el Partido Popular es contrario a esta alternativa que proponen y que considera que en otras ciudades funciona.

En opinión de Martínez-Acitores, que fue responsable de los distritos en el Gobierno bipartito, existe una «parálisis absoluta» en la ejecución de los presupuestos de las juntas de distrito y criticó que el sistema de participación ciudadana del Ayuntamiento «va de mata mala a mata peor».

Desde Vox reclaman una reforma urgente del reglamento que permita desbloquear la gestión. Así, recordó que el equipo de Gobierno presentó un borrador para modificar el reglamento de distritos, al que tanto Vox como el PSOE y representantes vecinales plantearon diversas aportaciones. Sin embargo, ninguna de estas propuestas salió adelante en la última Comisión de Participación debido a la ausencia de un miembro socialista, lo que permitió que el PP impusiera su criterio mediante el voto de calidad de la presidencia. Pese al rechazo inicial, el reglamento continúa en fase de redacción y volverá a ser analizado en comisión antes de su aprobación en Pleno.