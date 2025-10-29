PP y Vox rechazan incrementar la partida para los distritos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La concejal socialista Virginia Escudero criticó duramente, una vez más, la actitud de PP y Vox durante la última comisión de Participación Ciudadana, en la, aseguró, se volvían a aliar para impedir la aprobación del grueso de los cambios propuestos en el reglamento de distritos.

Ambas formaciones, según relató la representante del PSOE, rechazaron el incremento de la partida para cada área, que el principal grupo de la oposición planteaba subir del 1% actual del presupuesto al 1,5%. "Según ellos, como no lo van a gastar en ningún caso, ¿para qué lo van a aumentar", lamentaba la concejal, desesperada con la "inacción" del equipo de Gobierno 'popular' que "no hace nada, ni conoce nada", criticó, en referencia a la falta de información que, a su juicio, evidenciaron sus concejales en la comisión citada, "pues desconocían la ausencia de informes y datos necesarios, que ahora deberán incorporarse, lo que conllevará nuevos retrasos" en la aprobación del reglamento modificado "levemente".

Escudero destacó que gracias a la complicidad de Vox "solo se aprobó una de las siete propuestas presentadas por las propias juntas municipales de distrito". En concreto, la única medida que salió adelante fue la posibilidad de que las inversiones "puedan tener carácter plurianual en caso necesario", algo que "llevamos reclamando desde el pasado mes de febrero, tanto los vecinos como el PSOE".

La edil reprochó que, con sus votos, también "PP y Vox impidieron que haya reuniones como mínimo cada tres meses, que se cree una gerencia de distritos o que se reserven partidas específicas para gastos de funcionamiento".

No fue este, sin embargo, el principal motivo de disgusto de los socialistas en el seno de la comisión de Participación Ciudadana. Y es que la reunión celebrada evidenció la "preocupante" situación de las ayudas a asociaciones para la celebración de las fiestas de los barrios. Varias tendrán que devolver parte o incluso la totalidad de las subvenciones concedidas en 2024. "Solo dos colectivos van a percibir íntegramente la cuantía comprometida", explicó la edil, para detallar que entre los barrios afectados -todos se quedan sin el 30% y la mayoría tendrá que reintegran una parte de la cantidad restante- están Zurbarán, San Julián, Cortes, El Crucero, Villímar y el G3, este último, sin ir más lejos, "tendrá que devolver íntegramente la ayuda percibida -superior a 2.000 euros- e incluso podría recibir una penalización".

"Es inaudito que después de haber colaborado en la organización de las fiestas, ahora se les haga responsables de los errores del Ayuntamiento", denunció Escudero, quien acusó al equipo de gobierno de "culpabilizar a los barrios, a los más débiles, cuando los que no están haciendo las cosas bien son ellos", ya que, para empezar, "están resolviendo estos procedimientos con más de un año de retraso".

Además, la edil advirtió de que, según Intervención, "no hay partida adecuada ni suficiente para pagar el 30% pendiente de 2024 a la barriada San Juan Bautista", algo de lo que "ni PP ni Vox tenían constancia", según reconocieron en la comisión. "No se leen los documentos, así de simple", criticó, para lamentar que el actual edil de Participación, José Antonio López, presuma de haber resuelto la convocatoria de 2025 cuando aún quedan muchos pasos por dar para que los beneficiarios cobren las subvenciones otorgadas.

Por su parte, el concejal socialista Julián Vesga centró su intervención en materia deportiva, para cuestionar la modificación del recorrido de la San Silvestre Cidiana, que este año -como en 2018- terminará en el centro y no en Gamonal. "Esta carrera popular nació en Gamonal y debe mantener su espíritu descentralizado. Burgos es una ciudad de barrios, y el deporte debe ser de todos y para todos", subrayó.

Vesga reclamó mantener en este caso el protagonismo del barrio de Gamonal, "el más poblado de Burgos, con 66.000 habitantes", y que se reparta la celebración de eventos entre distintas zonas de la ciudad. "No puede ser que los aplausos y la celebración siempre sean en el mismo sitio", señaló.

El edil también pidió explicaciones sobre el futuro del complejo deportivo de San Amaro, al cuestionar las recientes declaraciones de la responsable del área, Carolina Álvarez: "Dice que el proyecto está sobre la mesa, pero queremos saber a qué actuaciones concretas se refiere, si hay calendario y presupuesto. No queremos otro titular vacío", reclamó.