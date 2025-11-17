Vox Burgos plantea nuevas bonificaciones para familias numerosas en el impuesto de circulación

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos plantea nuevas bonificaciones en impuestos municipales para las familias numerosas. Tras ponerse en marcha la que se corresponde con los bienes inmuebles (IBI), el portavoz de la formación, Fernando Martínez-Acitores, propone una nueva para el impuesto de circulación, denominado formalmente Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Desde su punto de vista, existe encaje legal para aplicarla, pese a los reparos expresados por los servicios técnicos y el equipo de Gobierno, y asegura que se puede hablar sobre este planteamiento en las negociaciones para aprobar el presupuesto de 2026.

"A este equipo de Gobierno le cuesta reducir la presión fiscal a los burgaleses de una forma muy grave. Siempre que decimos que queremos bonificar un impuesto, un tributo, una tasa, ponen multitud de pegas", afirma el concejal, que recuerda que este tipo de políticas son la enseña de Vox.

Martínez-Acitores argumenta que muchas familias numerosas "necesitan dos vehículos y afrontan dificultades económicas", por lo que reivindicará que, al menos, el segundo automóvil pueda beneficiarse de reducciones fiscales.

El portavoz de Vox también insistió en que el Ayuntamiento debe lanzar de inmediato campañas de información sobre la bonificación del IBI a familias numerosas, aprobada el pasado año a propuesta de su grupo. "No basta con aprobarla; el año pasado muchas familias no se enteraron por falta de difusión", recalcó. La solicitud se abre en enero, pero Vox quiere que la campaña empiece ya "para evitar que ningún hogar quede fuera".

En la rueda de prensa para tratar sobre asuntos de Familia, el responsable del grupo municipal hizo un repaso de las peticiones realizadas en este ámbito y los pocos avances conseguidos hasta la fecha, ya que expone que tienen que estar recordando cada poco tiempo al equipo de Gobierno los acuerdos alcanzados como la puesta en marcha de la oficina de maternidad o el jardín en recuerdo a los niños fallecidos antes de nacer.

Para los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, las cuestiones de Familia son un eje "irrenunciable" en la acción municipal y, por ello, insisten en que el jardín del no nacido, se aprobó en Pleno en febrero de 2025 y "no hay ninguna noticia". Mientras, sobre la Oficina de Atención a la Maternidad, solo ha iniciado recientemente el proceso para seleccionar a su responsable.