Burgos supera ya la cifra de fallecidos en accidentes de tráfico del año 2024

El tercer domingo del mes de noviembre se conmemora el Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico para sensibilizar sobre «una pandemia silenciosa» que «el pasado año se cobró la vida de 11 millones de personas en todo el mundo y dejó a 50 millones de personas con lesiones de diverso grado», tal y como señaló el jefe provincial de Tráfico, Raúl Galán, en el acto conmemorativo en recuerdo de los fallecidos en carreteras, celebrado en la subdelegación del Gobierno de la capital burgalesa.

Un «lacra» que supondrá «un año negro» para la provincia burgalesa, que a falta de un mes y medio para que finalice el 2025, ya suma 19 fallecidos en 16 accidentes, dos más que en el año 2024. «Somos las personas que interactuamos en la movilidad los que tenemos la última palabra en la conducción», recordó.

Precisamente en la mitad de los casos, «la principal causa de accidente fue la distracción o la somnolencia» y «en el 90% la causa principal es una mala toma de decisiones», añadió Galán, al tiempo que hizo hincapié en que «el factor humano es el componente fundamental de este tipo de sucesos y así seguirá siéndolo durante mucho tiempo» en tanto en cuanto «infraestructuras y vehículos nos ayuden a reducir cifras porque eviten accidentes o porque las consecuencias son menos graves y lesivas».

Precisamente, en el contexto de la toma de decisiones al volante, Galán señaló que el uso del móvil sigue siendo el protagonista de «un tercio de las muertes en carretera a nivel nacional». Y es que «al contrario de lo que debería ser, cada vez más los conductores usan el móvil al volante».

«Somos una sociedad cortoplacista y cada vez nos cuesta más estar un tiempo sin el móvil en la mano», pero «la realidad es que no hay llamada ni mensaje que no pueda esperar unos minutos mientras estamos al volante», añadió. «No se trata de demonizar la tecnología que tan útil puede resultar en nuestros desplazamientos, pero al volante nuestro teléfono móvil debe permanecer en la guantera o fuera de nuestro alcance», aseveró.

Y es que las muertes en carretera son «la principal causa de fallecimiento en personas de 5 a 29 años». Cada año «perdemos a parte de nuestro potencial como sociedad porque esta lacra se lleva especialmente a las personas más jóvenes, que son el futuro y quienes harán que avancemos».

La concienciación «es muy importante» y «especialmente lanzar el mensaje de que todos tenemos que contribuir para que estas muertes no sigan sucediendo».

Black Friday y Navidad

De cara a próximas fechas y coincidiendo con la campaña de Black Friday, la Dirección General de Tráfico va a lanzar una campaña de vigilancia intensiva centrada en furgonetas para controlar la seguridad vial, debido al aumento de los envíos durante estas fechas.

Los agentes establecen controles en todo tipo de vías, especialmente en carreteras convencionales y zonas próximas a centros comerciales y polígonos industriales. La campaña verifica aspectos como la velocidad, el peso y la sujeción de la carga, la documentación y el estado de los conductores, entre otra cuestiones.

Tras esta campaña llega el periodo navideño. «Es un momento que nos preocupa especialmente por la cantidad de desplazamientos que se producen y por la celebración de comidas y cenas que llevan aparejadas el consumo de alcohol», recordó Galán. «Todo el mundo tiene derecho a pasarlo bien, pero tenemos que ser conscientes de que si vamos a consumir alcohol no nos podemos poner al volante porque puede provocar un accidente serio».

Infraestructuras

Preguntado por la mejora de infraestructuras que reclamaba el propio Galán; el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, señaló que «avanzamos muy lentamente» y recordó, a este tenor, que el pasado viernes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,8 millones de euros un contrato para actualizar el proyecto del nuevo tramo de 16,6 km de la autovía A-12, entre Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca, que discurre en su totalidad por la provincia de Burgos en dirección este-oeste y «además se está terminando un tramo más de la A-73».

De la Fuente afirmó, además, que «la mayor inversión en infraestructuras en España se está produciendo en la A-11 en Aranda de Duero».