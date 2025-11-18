Movilidad confía en abrir los aparcamientos cubiertos para bicicletas antes de acabar el año

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los nuevos aparcamientos cubiertos para bicicletas se activarán para los usuarios en las próximas semanas, antes de que acabe este año. Esta es la previsión que maneja equipo de Gobierno, que informa que esta es una de las principales apuestas del actual mandato para impulsar una movilidad más sostenible y segura en la ciudad.

El concejal de Movilidad, César Barriada, ha indicado que se está ultimando un reglamento de uso para no tener que esperar a la aprobación de la Ordenanza de Movilidad, que llevará más tiempo y, en estos momentos, apenas se encuentra en fase de borrador.

Estos aparcamientos permitirán guardar bicicletas en espacios cerrados, protegidos de la lluvia, el frío y posibles actos vandálicos, una demanda creciente entre los usuarios de las dos ruedas y de los vehículos de movilidad personal (VMP). “Queremos que Burgos sea una ciudad donde usar la bici sea cómodo, seguro y práctico los 365 días del año”, señaló el edil.

El uso de estos aparcamientos será gratuito de manera inicial, aunque Barriada ha indicado que podrían establecerse unas tarifas en un futuro próximo que tienen que estar aprobadas en una ordenanza reguladora de precios, además de en la ordenanza de Movilidad. "Tendrá que ser un servicio que evidentemente conllevará un coste, pero que hasta que no se apruebe la normativa municipal que recoja todos los detalles, inicialmente cuando lo pongamos en servicio será gratuito", añadió.

El pasado mayo comenzó la instalación de hasta 18 módulos por toda la ciudad. Un total de 14 estaban presupuestados desde el área de Movilidad de cara a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones y otros cuatro financiados con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, pensados para el entorno de zonas turísticas como Catedral, Hospital del Rey, Camino de Santiago y Castillo.

Los primeros tuvieron un coste superior a los 402.000 euros, de los 3,5 millones que cuesta la implantación de la ZBE, mientras que los segundos se adjudicaron por 108.000 euros. Por tanto, sumadas ambas actuaciones, el coste solo en este tipo de aparcamientos, con capacidad para 10 vehículos cada uno de ellos, alcanza los 510.000 euros.

Durante la presentación del primer aparcamiento que se instaló en la calle San Lesmes, cerca de las esculturas de los Gigantillos, el entonces concejal de Movilidad, José Antonio López, indicó que la forma de utilización sería a través de una aplicación que se puede descargar en el móvil, llamada Pverde o bien realizando una llamada telefónica gratuita. En ese instante, el usuario recibirá un código que deberá meter en la bancada para que el aparcamiento se abra durante un tiempo para dejar su bicicleta.