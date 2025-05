Estas son las ubicaciones de los 18 aparcamientos cubiertos y gratuitos para bicis y patinetes

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Hasta 18 aparcamientos cubiertos y gratuitos se instalarán en Burgos en los próximos meses. 14 están presupuestados desde el área de Movilidad de cara a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones y otros cuatro financiados con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, pensados para el entorno de zonas turísticas como Catedral, Hospital del Rey, Camino de Santiago y Castillo.

Los primeros tendrán un coste superior a los 402.000 euros, de los 3,5 millones que cuesta la implantación de la ZBE, mientras que los segundos se adjudicaron por 108.000 euros. Por tanto, sumadas ambas actuaciones, el coste solo en este tipo de aparcamientos, con capacidad para 10 vehículos cada uno de ellos, alcanza los 510.000 euros.

El primer aparcamiento, 'modelo Santander', está ya instalado en la calle San Lesmes y el concejal de Movilidad, José Antonio López, lo ha visitado para explicar que se accederá a través de una aplicación que se puede descargar en el móvil, llamada Pverde o bien realizando una llamada telefónica gratuita. En ese instante, el usuario recibirá un código que deberá meter en la bancada para que el aparcamiento se abra durante un tiempo para dejar su bicicleta.

En los próximos días, de acuerdo al plan de trabajo de la empresa Etralux (adjudicataria de la Zona de Bajas Emisiones), comenzará la obra civil para ubicar otros tres en el Paseo de la Sierra de Atapuerca (frente al edificio de Sanidad), en la avenida de El Cid y en la plaza Vega, en la calle Valladolid.

Para su entrada en funcionamiento todavía no hay una fecha concreta, porque es necesario que el modo de utilización de este nuevo servicio gratuito, quede definido en la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos, un cambio que deberá pasar por el Pleno municipal y, por tanto, puede demorarse varios meses.

López confía en que antes de que acabe este 2025 puedan comenzar a utilizarse e incluso de cara al próximo otoño, ya que es una instalación que aporta seguridad a los usuarios de la bici y del patinete y protege estos vehículos de las inclemencias del tiempo.

Una de las cuestiones que tiene que definir la normativa de uso de este servicio es el tiempo máximo en el que pueden estar los vehículos aparcados en estos módulos. «Lo que no pretendemos es que estos aparcamientos se conviertan en un trastero y, por tanto, habrá que implementar un sistema de rotación», concretó el edil responsable de Movilidad.

Antes de su puesta en funcionamiento, el Ayuntamiento de Burgos realizará una campaña informativa para difundir a los ciudadanos las condiciones de uso y las ventajas de este equipamiento que persigue fomentar la movilidad sostenible.

Mientras para lo que sí existe fecha es para la entrada en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones, el próximo 3 de agosto comenzarán las restricciones para circular con los vehículos más antiguos (aquellos que no tengan derecho a la pegatina ambiental de la Dirección General de Tráfico), si bien es cierto que en la ordenanza se recogen ciertas exenciones como los accesos para residentes. Durante los 18 meses siguientes, se aplicará una moratoria para sancionar. Por tanto, hasta febrero de 2027 no comenzaría a multarse a los conductores que no cumplan los requisitos de acceso.

Aquí las ubicaciones

1.- Calle San Lesmes (frente a la iglesia)

2.- Plaza Vega (junto a la salida del aparcamiento)

3.- Calle Gran Teatro (junto a la parada del autobús)

4.- Paseo de la Sierra de Atapuerca-Doctor Fleming

5.- Paseo del Espolón (frente Mango)

6.- Avenida del Cid-Concordia

7.- Avenida del Cid-Santander

8.- Paseo de la Audiencia-Martínez del Campo

9.- Plaza Alonso Martínez

10.- Puente Santa María

11.- Plaza Mayor

12.- Plaza Santo Domingo de Guzmán

13.- Paseo de Atapuerca con San Pablo

14.- Asunción de Nuestra Señora (2 unidades)

15.- Hospital del Rey

16.- Francisco Grandmontagne

17.- Catedral

18.- Castillo de Burgos