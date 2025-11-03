La revisión de la Ordenanza de Movilidad en Burgos permitirá sumar 1.200 plazas a la zona azul

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La ampliación de las plazas de aparcamiento regulado, podría estar más cerca, ya que además de estar recogido en el contrato firmado el pasado enero para gestionar el servicio de la zona azul, se ha incluido en el borrador de la Ordenanza de Movilidad en el que trabaja el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Burgos.

Algo más de 1.200 plazas de estacionamiento bajo zona azul, es decir, con la condición de pagar por el tiempo de uso, se podrían ganar en distintas zonas de la ciudad. Son lugares donde, en ocasiones, los residentes lo han solicitado ante las dificultades de encontrar plaza libre en la calle en distintos momentos del día.

Así, por ejemplo en ese borrador, que todavía no ha sido presentado al resto de grupos políticos con representación municipal, se incluye Vadillos, Barrio Gimeno, calle del Carmen, el Casco Histórico Alto y Gamonal.

Los residentes pagando una cuota anual que en la actualidad está fijada en 41,07 euros podrían aparcar en alguna de las calles de su sector. Y, a pesar de tener que hacer frente a ese pago anual, hay vecinos que lo consideran más ventajoso, si con ello encuentran un lugar para estacionar en la vía pública.

Para lograr esa tarjeta de residente la ordenanza establece que el titular debe estar empadronado, además debe ser el titular del vehículo y en el permiso de circulación deberá figurar el mismo domicilio de empadronamiento del titular; perdiendo la tarjeta validez automáticamente en caso de modificación de estos requisitos.

Para determinar la extensión de plazas a ampliar, desde las áreas de Ingeniería Industrial y Tráfico, en manos del José Antonio López, se está realizando el estudio, pero para que sea efectivo se necesita modificar tanto de la Ordenanza de la ORA como la de Movilidad. Una vez ultimado el borrador deberá presentarse al resto de grupos políticos, ya que será necesario recabar su apoyo para la aprobación en Pleno de los cambios en las normativas municipales. A estas alturas, todavía no se ha hablado con otros grupos políticos, si bien López indica que sería interesante llevar esta cuestión al próximo Pleno ordinario de noviembre, previsto para el día 21.

Desde el equipo de Gobierno, ya la alcaldesa, Cristina Ayala, comentó en el Pleno ordinario del pasado septiembre que la modificación de la Ordenanza de Movilidad iba a contemplar una regulación específica para los vecinos del Casco Histórico Alto. Por ejemplo, en algunas ciudades existen líneas de color verde que establece unas condiciones especiales para los empadronados en esas calles. Ayala respondió que se está hablando con los vecinos del Casco Histórico Alto para estudiar la zona de residentes, más que una zona naranja de alta rotación. «No existe en nuestra ordenanza y tendríamos que incorporarlo y se podría pensar sumar alguna nueva zona más», afirmó la alcaldesa entonces.

Por su parte, López indica que todavía no está tomada la decisión definitiva, pues es necesario un amplio consenso. «Se está barajando para residentes, pero hay que ver cómo queda desde el punto de vista político», indica, a la vez que luego habrá un plazo para que los interesados y afectados puedan realizar alegaciones durante el tiempo de exposición pública.

Según añade, «estamos viendo como dar satisfacción a los residentes del Casco Histórico Alto para paliar la falta de aparcamiento». En esta zona, además de que es un ámbito con numerosas calles peatonales, se da la circunstancia de que allí donde se puede aparcar son lugares muy cotizados, tanto para quienes trabajan en la zona centro de la ciudad, como para el turismo, complicando aún más la situación a los vecinos.

Además, será necesario hablar con comerciantes y vecinos de Gamonal, si bien los primeros, a través de la asociación Zona G, se han mostrado favorables a la ampliación al barrio del aparcamiento en rotación en calles con alta densidad de comercios.

En la actualidad, el número de plazas de aparcamiento reguladas es de 4.073. En el contrato firmado con la empresa que gestiona la zona azul, Estacionamientos y Servicios (Eysa), que tiene una duración de 8 años, que comenzaron a contar en enero de 2025, se recoge que el Ayuntamiento de Burgos podrá ampliar de manera permanente hasta un máximo de un 30% de las plazas objeto del servicio por cualesquiera razones de interés público. Por tanto, a lo largo de la vigencia del acuerdo contractual se podrían alcanzar hasta 1.221 plazas más de estacionamiento más sometidas a regulación.