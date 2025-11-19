Computación cuántica. La herramienta que redefinirá la empleabilidad con un impacto exponencial

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Burgos es por un día el epicentro nacional de la tecnología cuántica y es que a lo largo de toda la jornada, el Fórum Evolución acoge el Foro Nacional ‘Nuevos Paradigmas para la Computación Cuántica’, un encuentro que reúne a expertos de IBM, Microsoft, GMV, CSIC, INCIBE o Scayle, entre otros, para debatir sobre el presente y el futuro de la computación cuántica en España.

Organizado por ITCL Centro Tecnológico, con la colaboración del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, el foro «tiene como objetivo conectar ciencia, industria y administración en torno a una herramienta llamada a transformar sectores como la energía, la sanidad, la ciberseguridad o las finanzas», pero también «el empleo».

Así lo aseguró Javier Sedano, director de I+D de ITCL. «La computación cuántica no impactará en el empleo a corto plazo, pero sí lo hará a medio plazo y, de forma infinita, a largo plazo» debido a la combinación de creación de nuevos roles profesionales y la transformación y automatización de tareas en diversos sectores, similar a lo ocurrido en otras revoluciones tecnológicas.

El año 2030 será la clave y es que la meta es tener en esa fecha la primera generación de ordenadores cuánticos verdaderamente funcionales y tolerantes a fallos en ese momento. Así lo avanzó Elena Yndurain, experta y profesora en la materia en IE University, quien aseveró que este hito «supondrá un salto sin precedentes en todos los sectores económicos y productivos del país».

La computación cuántica no está diseñada para reemplazar a los ordenadores personales o hacer tareas cotidianas, sino para resolver problemas de máxima complejidad en áreas específicas y por eso la llegada de este ordenador en 2030 «supondrá una auténtica pruebas», ya que «se podrá pasar de pruebas de concepto en sectores como la logística, las finanzas o la farmacia, entre otras, a contar con una resolución de problemas más eficaz y precisa».

En este sentido, Ginés Carrascal, científico computacional de IBM, aseveró que «España está avanzando mucho en este campo y se está moviendo mucho», al tiempo que afirmó que su empresa comparte esa meta de 2030 «como horizonte para dar un salto sin precedentes en computación cuántica».

Por su parte, el director del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Augusto Cobos, recordó que la computación cuántica «tiene una gran importancia en la tecnología en un futuro inmediato» y «de la mano de centros tecnológicos como ITCL, que ya es el referente regional y nacional de esta tecnología, se debe desarrollar la transferencia del conocimiento cuántico al tejido empresarial».

El apoderado general de ITCL, José María Vela, quiso poner en valor esta jornada en la que «participan 19 ponentes de alto nivel» y que «abordan la computación cuántica como herramienta clave para el futuro de empresas, pymes y administraciones públicas».

A lo largo de la jornada, además, el ITCL ha desarrollado demostraciones reales de hardware cuántico y algoritmos aplicados, mostrando los avances que ya se están desarrollando desde Castilla y León. De esta manera y con este foro, el ITCL reafirma su apuesta por la investigación aplicada y la innovación tecnológica, situando a Burgos como un referente emergente en tecnologías cuánticas y supercomputación.